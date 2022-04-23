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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о РФ после обстрела Одессы: Подонки вонючие, других слов нет, просто подонки. Средневековье...

Зеленский назвал происходящее "ужасом"
Зеленский назвал происходящее "ужасом"
Скриншот: Офіс Президента України / YouTube

Российским оккупантам, обстрелявших накануне Пасхи Одессу ракетами, "на все наплевать", Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля на пресс-конференции, которую транслировал в YouTube Офис президента.

"Семь ракет сегодня прилетело в Одессу. [...] В жилой многоквартирный дом попала ракета. Восемь людей на этот момент скончались, 18 или 20 раненых. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда ребенку месяц был. Вы представляете, что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки", – сказал президент.

По его словам, "чтобы больше таких трехмесячных детей не было", нужны предметные встречи с представителями страны-агрессора.

"Просто какой-то ужас. И в эти же [праздничные] дни, то есть вообще на все [оккупантам] наплевать. От какого они бога? Про что они говорят? Про какие ценности и какой их мир, "русский мир", какой христианский мир? Средневековье, просто сил нет. Просто семь ракет на Одессу", – заявил Зеленский.

Сняв на несколько секунд микрофон, он произнес непечатное слово.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Удар по Одессе российские оккупанты нанесли днем 23 апреля.

Ракеты, по информации воздушного командования "Юг" Вооруженных сил Украины, были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Теги: Россия, Одесса, война, оккупация, раненые, вторжение, дети, Владимир Зеленский, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, президент, ребенок, погибшие, русский мир, российские оккупанты
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