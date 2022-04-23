Зеленский о РФ после обстрела Одессы: Подонки вонючие, других слов нет, просто подонки. Средневековье...

"Семь ракет сегодня прилетело в Одессу. [...] В жилой многоквартирный дом попала ракета. Восемь людей на этот момент скончались, 18 или 20 раненых. Ребенка убили трехмесячного. Война началась, когда ребенку месяц был. Вы представляете, что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки", – сказал президент.

По его словам, "чтобы больше таких трехмесячных детей не было", нужны предметные встречи с представителями страны-агрессора.

"Просто какой-то ужас. И в эти же [праздничные] дни, то есть вообще на все [оккупантам] наплевать. От какого они бога? Про что они говорят? Про какие ценности и какой их мир, "русский мир", какой христианский мир? Средневековье, просто сил нет. Просто семь ракет на Одессу", – заявил Зеленский.

Сняв на несколько секунд микрофон, он произнес непечатное слово.

Война России против Украины. Главное (обновляется)