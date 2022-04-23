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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара по Одессе погибло не менее пяти человек, в том числе младенец, еще 18 ранены – Ермак

Ракетный удар по Одессе Россия нанесла сегодня днем. На фото Приморский бульвар в первые дни вторжения РФ в Украину
Ракетный удар по Одессе Россия нанесла сегодня днем. На фото – Приморский бульвар в первые дни вторжения РФ в Украину
Фото: 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу / Facebook

В результате ракетного удара по Одессе 23 апреля есть погибшие и раненые. Об этом спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил в эфире национального телемарафона, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"К сожалению, наши худшие прогнозы осуществились. Мы постоянно говорили и говорим, что есть большая вероятность нанесения именно ракетных ударов по Одессе и нашему региону. И сегодня очередной прилет. Несколько ракет выпущено по нашим объектам. Есть, к сожалению, попадание в объекты инфраструктуры. Сейчас мы можем говорить, что есть погибшие люди и раненые. Сейчас эта информация уточняется, потому что продолжаются спасательные работы", – сказал он и призвал не публиковать фото и видео с места происшествия.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что в результате удара не менее пяти человек погибли, еще 18 ранены и "это только те, кого нашли". Глава ОП предполагает, что жертв будет больше.

"Среди убитых – трехмесячный ребенок. Малыш, который должен был встречать с родителями свою первую Пасху. Ничего святого. Совершенно. Зло будет наказано", – добавил он.

Пресс-служба воздушного командования "Юг" в Facebook сообщила, что ракеты по Одессе были запущены самолетом стратегической авиации РФ Ту-95 с акватории Каспийского моря.

Силы противовоздушной обороны с 14.00 до 15.00 вели боевые действия по уничтожению крылатых ракет оккупантов, сбили две ракеты (предположительно, Х-555 или Х-101) и два беспилотника, которые, вероятно, корректировали огонь и препятствовали средствам ПВО Вооруженных сил Украины, сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/7223413874400678

Ракетный удар по Одессе РФ нанесла сегодня. Предварительно сообщалось об одном погибшем.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Одесса, ПВО, раненые, жертвы, самолеты, война России против Украины, ракеты, ребенок, погибшие, Каспийское море, Андрей Ермак, Сергей Братчук
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