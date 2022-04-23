Кулеба: Единственная цель удара российских ракетных ударов по Одессе – террор

Кулеба: Россия должна быть объявлена государством – спонсором терроризма. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, наносящими ракетные удары по мирным городам Фото: ЕРА

"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – террор. Россия должна быть объявлена государством – спонсором терроризма, и с ней следует обращаться соответствующим образом. Никакого бизнеса, никаких контактов, никаких культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, наносящими ракетные удары по мирным городам", – написал он.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ракетный удар по Одессе РФ нанесла сегодня. По предварительной информации, есть погибший.