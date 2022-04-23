Кулеба: Единственная цель удара российских ракетных ударов по Одессе – террор

"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – террор. Россия должна быть объявлена государством – спонсором терроризма, и с ней следует обращаться соответствующим образом. Никакого бизнеса, никаких контактов, никаких культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, наносящими ракетные удары по мирным городам", – написал он.
The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ракетный удар по Одессе РФ нанесла сегодня. По предварительной информации, есть погибший.
Согласно определению Госдепа, государство – спонсор терроризма – это страна, которая "неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма". Включение страны в список государств – спонсоров терроризма считается одной из самых мощных и далеко идущих санкций в арсенале США. Сейчас в списке таких стран Северная Корея, Куба, Иран и Сирия.
15 апреля The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе последнего разговора с президентом США Джо Байденом попросил признать Россию страной – спонсором терроризма и таким образом поддержал инициативу, которую уже озвучивали в Конгрессе США.
Госдепартамент США намерен рассмотреть "все потенциальные варианты" для привлечения РФ к ответственности, в том числе признание ее государством – спонсором терроризма, сказал 18 апреля спикер Госдепа Нед Прайс.
Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма, а российские вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией", – сказал Зеленский в своем обращении 20 апреля.