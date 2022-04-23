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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Единственная цель удара российских ракетных ударов по Одессе – террор

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Кулеба: Россия должна быть объявлена государством спонсором терроризма. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, наносящими ракетные удары по мирным городам
Кулеба: Россия должна быть объявлена государством – спонсором терроризма. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, наносящими ракетные удары по мирным городам
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter отреагировал на ракетный удар России по Одессе – он призвал признать РФ государством – спонсором терроризма.

"Единственная цель российских ракетных ударов по Одессе – террор. Россия должна быть объявлена государством – спонсором терроризма, и с ней следует обращаться соответствующим образом. Никакого бизнеса, никаких контактов, никаких культурных проектов. Нам нужна стена между цивилизацией и варварами, наносящими ракетные удары по мирным городам", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ракетный удар по Одессе РФ нанесла сегодня. По предварительной информации, есть погибший.

Контекст:

Согласно определению Госдепа, государство – спонсор терроризма – это страна, которая "неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма". Включение страны в список государств – спонсоров терроризма считается одной из самых мощных и далеко идущих санкций в арсенале США. Сейчас в списке таких стран Северная Корея, Куба, Иран и Сирия.

15 апреля The Washington Post, ссылаясь на источники, сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе последнего разговора с президентом США Джо Байденом попросил признать Россию страной – спонсором терроризма и таким образом поддержал инициативу, которую уже озвучивали в Конгрессе США.

Госдепартамент США намерен рассмотреть "все потенциальные варианты" для привлечения РФ к ответственности, в том числе признание ее государством – спонсором терроризма, сказал 18 апреля спикер Госдепа Нед Прайс.

Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма, а российские вооруженные силы должны быть признаны террористической организацией", – сказал Зеленский в своем обращении 20 апреля.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Одесса, терроризм, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, ракеты
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