РФ нанесла по Одессе ракетный удар, в МВД сообщили, что есть погибший

По информации командования, есть попадания в объекты инфраструктуры.

Местное издание "Думская" пишет, что взрывы слышали в разных районах города. По информации издания, по Одессе оккупанты выпустили не менее шести ракет. Также есть информация о пожаре в жилом доме.

Советник министра внутренних дел Украины Антона Геращенко тоже пишет о шести ракетах. По его информации, в результате удара есть погибший.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Facebook, что сейчас идет спасательная операция. Он призвал не публиковать видео происшествия.

"Пытаясь как можно быстрее сообщить о последствиях ракетных ударов по городам и разным объектам нашей страны, граждане, медиа и блогеры часто спешат выкладывать в социальные сети видео обстрелов и при этом называют точные адреса попаданий вражеских ракет. Те, кого не спасут, будут на вашей совести! Это лишь способствует врагу корректировать следующие удары. Не делайте этого, не помогайте оккупантам!" – написал он.

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