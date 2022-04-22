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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Одесской области к берегу моря прибило мину

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Мину прибило к берегу ночью
Мину прибило к берегу ночью
Фото: Сергей Братчук / Facebook

Ночью 22 апреля в городе Южное Одесской области к берегу моря прибило мину.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил в Facebook.

"Система обороны города и области включает в себя минирование определенных территорий, в частности морского побережья, где враг может попытаться осуществить высадку десанта. Все мины опасны и не единичны, поэтому безопасно обойти заминированную территорию просто невозможно", – написал он.

Братчук напомнил, что посещать пляжи в Одессе и области запрещено, так как они заминированы, и анонсировал проведение "соответствующих работ" с миной в Южном военнослужащими ВСУ.

https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/2327377057404183

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, Одесская область, мины, Сергей Братчук
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