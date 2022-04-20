Геращенко: Разминирование Украины займет годы. Путин и после нашей победы продолжит убивать людей

По его словам, оккупанты минировали вокруг себя территории, это делали и украинские военнослужащие, чтобы к их подразделениям не могли подойти российские солдаты. Но у украинских военных есть карты минных полей, поэтому их будет проще всего разминировать, добавил Геращенко.

"Настоятельно не рекомендую этим летом, осенью грибникам ходить в леса в Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской областях. Потому что там будет очень много мин, – отметил советник главы МВД. – Первая задача – это нанести на карту все минно-опасные участки. Вторая задача – это постепенно разминировать и проверить все эти леса на наличие мин. Это огромная работа. Она будет продолжаться годами".

Геращенко призвал увеличивать штат Госслужбы Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и взрывотехников (сейчас их около 600), в том числе за счет возвращения на службу пенсионеров.

"Потому что нельзя научить человека за неделю брать в руки мины, снаряды… Это проклятье будет годами. И [президент РФ Владимир] Путин после нашей победы будет еще убивать людей и через годы… Сейчас очень важная и большая работа – это установление всех мест, где были русские и наши части, и где могли устанавливаться мины", – резюмировал советник Дениса Монастырского.

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