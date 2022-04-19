В Ирпене на мине подорвался КамАЗ, водитель погиб

Мэр Ирпеня попросил горожан пока не возвращаться в город, саперы не все успели разминировать Фото: ДСНС України / Facebook

Несчастный случай произошел в микрорайоне Стоянка.

"Водитель погиб. Личность погибшего, откуда он ехал и куда, сейчас устанавливаем", – написал мэр.

Он попросил горожан не спешить возвращаться в Ирпень.

"Есть места, которые не успели отработать саперы. Жизнь – дороже всего! Берегите себя!" – подчеркнул Маркушин.

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