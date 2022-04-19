В Ирпене на мине подорвался КамАЗ, водитель погиб

Несчастный случай произошел в микрорайоне Стоянка.
"Водитель погиб. Личность погибшего, откуда он ехал и куда, сейчас устанавливаем", – написал мэр.
Он попросил горожан не спешить возвращаться в Ирпень.
"Есть места, которые не успели отработать саперы. Жизнь – дороже всего! Берегите себя!" – подчеркнул Маркушин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Министерства иностранных дел на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории страны.
В ГСЧС 11 апреля говорили, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории.