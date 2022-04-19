На восстановление Ирпеня после российской оккупации понадобится около $1 млрд – экс-мэр

Об этом 19 апреля написал в Facebook глава Инвестиционного совета Ирпеня, экс-мэр города Владимир Карплюк.

"По подсчетам экспертов и сметчиков, привлеченных Инвестиционным советом Ирпеня, для восстановления уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня потребуется около $850 млн. В то же время стоимость восстановления уничтоженной городской инфраструктуры составляет около $150 млн. Таким образом, для восстановления всей инфраструктуры Ирпенской общины после масштабных разрушений оккупантов необходим $1 млрд", – отметил Карплюк.

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Контекст:

28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. За три дня до этого президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".

Согласно данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, российские военные за время оккупации города повредили в Ирпене не менее 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры (115 разрушены полностью, 698 значительно повреждены, 187 частично повреждены) – 71% от территории города, подчеркнуло в Facebook местное информационное агентство ITV. В частности, оккупанты обстреляли четыре учебные заведения и три учреждения здравоохранения.