В "Укрзалізниці" планируют восстановить железнодорожный мост в Ирпень до 8 мая

Об этом 18 апреля в Facebook сообщил пресс-центр "Укрзалізниці".
"Восстанавливаем железнодорожный мост в Киевской области... В настоящее время идет обустройство ростверков и временных опор, после чего начнется установка пролетного строения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что восстановление моста позволит "вернуть железнодорожное сообщение с рядом городов – сателлитов Киева".
В "Укрзалізниці" планирует завершить работы к 8 мая.
Железнодорожный мост через реку Ирпень, который соединял Киев с одноименным городом, был взорван военными 21 марта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. Ранее, 25 марта, президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".
17 апреля специалисты Национальной полиции закончили документировать военные преступления российских военных в Ирпене, всего было осмотрено 269 тел погибших жителей города, рассказал 18 апреля первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев, пишет "Укринформ".