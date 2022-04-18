В "Укрзалізниці" планируют восстановить железнодорожный мост в Ирпень до 8 мая

Восстановление моста через реку Ирпень позволит вернуть железнодорожное сообщение с рядом городов – сателлитов Киева, отметили в "Укрзалізниці" Скриншот: Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia / Facebook

Об этом 18 апреля в Facebook сообщил пресс-центр "Укрзалізниці".

"Восстанавливаем железнодорожный мост в Киевской области... В настоящее время идет обустройство ростверков и временных опор, после чего начнется установка пролетного строения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановление моста позволит "вернуть железнодорожное сообщение с рядом городов – сателлитов Киева".

В "Укрзалізниці" планирует завершить работы к 8 мая.

Железнодорожный мост через реку Ирпень, который соединял Киев с одноименным городом, был взорван военными 21 марта.

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