ГБР задокументировало преступления российских оккупантов в Ирпене

В ГБР заявили, что преступления против человечности не имеют срока давности Фото: dbr.gov.ua

Следователи осмотрели около 700 га площади города, на которых расположены более 10 тыс. зданий, в основном это жилые районы, где находятся школы, больницы, детские сады.

Госбюро выявило доказательства преступлений против человечности, совершенных оккупантами в Ирпене.

Фото: dbr.gov.ua

"В частности, это использование запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов, необоснованная жестокость, массовое истребление населения. Также в ходе следственных действий было обнаружено большое количество российского оружия и боеприпасов, военное снаряжение, документы и другие признаки принадлежности", – уточнили в релизе.

Фото: dbr.gov.ua

Правоохранители обнаружили 13 захоронений мирных жителей и задокументировали использование в жилых кварталах противопехотных мин, танковых снарядов и РСЗО "Град", аэробалистической ракеты "Искандер-М", артиллерийских шрапнельных снарядов, заряженных стреловидными поражающими элементами и другого запрещенного оружия.

"Преступления против человечности не имеют срока давности. Украинские правоохранительные органы и международные уголовные инстанции не позволят России избежать ответственности за военные преступления в Украине. Россияне, которые сегодня трусливо отрицают свою причастность к зверствам, все равно будут отвечать перед законом", – завил директор ГБР Алексей Сухачев.

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