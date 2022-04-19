ГБР задокументировало преступления российских оккупантов в Ирпене

Следователи осмотрели около 700 га площади города, на которых расположены более 10 тыс. зданий, в основном это жилые районы, где находятся школы, больницы, детские сады.
Госбюро выявило доказательства преступлений против человечности, совершенных оккупантами в Ирпене.
"В частности, это использование запрещенных Женевской конвенцией боеприпасов, необоснованная жестокость, массовое истребление населения. Также в ходе следственных действий было обнаружено большое количество российского оружия и боеприпасов, военное снаряжение, документы и другие признаки принадлежности", – уточнили в релизе.
Правоохранители обнаружили 13 захоронений мирных жителей и задокументировали использование в жилых кварталах противопехотных мин, танковых снарядов и РСЗО "Град", аэробалистической ракеты "Искандер-М", артиллерийских шрапнельных снарядов, заряженных стреловидными поражающими элементами и другого запрещенного оружия.
"Преступления против человечности не имеют срока давности. Украинские правоохранительные органы и международные уголовные инстанции не позволят России избежать ответственности за военные преступления в Украине. Россияне, которые сегодня трусливо отрицают свою причастность к зверствам, все равно будут отвечать перед законом", – завил директор ГБР Алексей Сухачев.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 марта в Минобороны Украины сообщили, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. Ранее, 25 марта, президент Владимир Зеленский присвоил Ирпеню звание "Город-герой Украины".
17 апреля специалисты Национальной полиции закончили документировать военные преступления российских военных в Ирпене, всего было осмотрено 269 тел погибших жителей города, рассказал 18 апреля первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев, пишет "Укринформ".