"Вывезти ее невозможно". В Ирпене нашли неразорвавшуюся авиабомбу российских оккупантов

"Вывезти ее невозможно. Около 16.00 саперы будут ее обезвреживать. Прошу всех, кто сейчас в микрорайоне СМУ, немедленно перебраться в центральную часть города!" – сообщил он.
Маркушин попросил не игнорировать этот призыв.
"Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня!" – призвал он.
Пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 20 апреля в Facebook сообщил, что в Киевской области работает 21 команда пиротехников.
"Проводится обследование и изъятие взрывоопасных предметов в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах", – уточнили спасатели.
19 апреля пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались к обезвреживанию снарядов 130 раз. Специалисты уничтожили 1745 взрывоопасных предметов и 130 кг взрывчатых веществ, проинформировали в ГСЧС.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Ирпене 19 апреля на мине подорвался КамАЗ, водитель грузовика погиб.
По данным Министерства иностранных дел на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории страны.
В ГСЧС 11 апреля говорили, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории.