"Вывезти ее невозможно". В Ирпене нашли неразорвавшуюся авиабомбу российских оккупантов

Около 16.00 саперы взорвут бомбу, жителей Ирпеня попросили перейти в безопасные места Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook

"Вывезти ее невозможно. Около 16.00 саперы будут ее обезвреживать. Прошу всех, кто сейчас в микрорайоне СМУ, немедленно перебраться в центральную часть города!" – сообщил он.

Маркушин попросил не игнорировать этот призыв.

"Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня!" – призвал он.

Пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 20 апреля в Facebook сообщил, что в Киевской области работает 21 команда пиротехников.

"Проводится обследование и изъятие взрывоопасных предметов в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах", – уточнили спасатели.

19 апреля пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались к обезвреживанию снарядов 130 раз. Специалисты уничтожили 1745 взрывоопасных предметов и 130 кг взрывчатых веществ, проинформировали в ГСЧС.

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