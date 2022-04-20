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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вывезти ее невозможно". В Ирпене нашли неразорвавшуюся авиабомбу российских оккупантов

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Около 16.00 саперы взорвут бомбу, жителей Ирпеня попросили перейти в безопасные места
Около 16.00 саперы взорвут бомбу, жителей Ирпеня попросили перейти в безопасные места
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області / Facebook

В Ирпене Киевской области в районе военного госпиталя обнаружили авиационную бомбу, сброшенную российскими оккупационными войсками. Об этом 20 апреля в Telegram написал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

"Вывезти ее невозможно. Около 16.00 саперы будут ее обезвреживать. Прошу всех, кто сейчас в микрорайоне СМУ, немедленно перебраться в центральную часть города!" – сообщил он.

Маркушин попросил не игнорировать этот призыв.

"Авиабомба очень мощная! Передайте информацию родным и близким из Ирпеня!" – призвал он.

Пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям 20 апреля в Facebook сообщил, что в Киевской области работает 21 команда пиротехников.

"Проводится обследование и изъятие взрывоопасных предметов в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах", – уточнили спасатели.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/357208043113758

19 апреля пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались к обезвреживанию снарядов 130 раз. Специалисты уничтожили 1745 взрывоопасных предметов и 130 кг взрывчатых веществ, проинформировали в ГСЧС.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/357124546455441

Война России против Украины. Главное (обновляется)

В Ирпене 19 апреля на мине подорвался КамАЗ, водитель грузовика погиб.

Контекст:

По данным Министерства иностранных дел на 4 апреля, из-за российской агрессии в Украине оказались заминированными около 80 тыс. км² территории страны.

В ГСЧС 11 апреля говорили, что, по предварительным оценкам, в Украине разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории.

Теги: Украина, ГСЧС, саперы, пиротехника, Ирпень, спасатели, война России против Украины, разминирование, взрывы
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