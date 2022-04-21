С начала вторжения РФ СБУ нейтрализовала более 250 мощных кибератак

В Запорожье СБУ разоблачила ботоферму на 50 тыс. фейковых аккаунтов, которой руководили из РФ Фото: Служба безпеки України / Facebook

За два месяца были разоблачены сотни интернет-агентов, действовавших в пользу оккупантов. В частности, в Запорожье СБУ разоблачила ботоферму более чем на 50 тыс. фейковых аккаунтов, которой руководили из РФ.

"Боты работали в соцсетях и популярных мессенджерах. Они распространяли заранее подготовленные фейки, оправдывали вооруженную агрессию оккупанта и дискредитировали ВСУ. Злоумышленники задействовали специальное телекоммуникационное оборудование, разместив его в нежилом помещении. Работа ботофермы остановлена, изъяты аппаратные комплексы, почти 500 GSM-модулей, более 3 тыс. сим-карт", – сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, в Киеве заблокировали сеть анонимных Telegram-каналов, в которых призывали к физическому уничтожению украинцев как нации. Организатора сети, жителя столицы, задержали.

В Одессе правоохранители нейтрализовали пророссийскую общественную организацию.

"Злоумышленники действовали под эгидой фейкового объединения "Рабочий фронт Украины", которое координируется и финансируется оккупантами. С начала активных военных действий они напечатали крупную партию антиукраинских материалов. Не раз пытались распространить запретную коммунистическую символику с призывами к реанимации Советского Союза. Следующим шагом должны были стать постановочные массовые собрания и митинги", – уточнили в релизе.

Спецназ СБУ задержал лидеров и активных участников пророссийской организации.

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