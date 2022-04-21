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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала вторжения РФ СБУ нейтрализовала более 250 мощных кибератак

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В Запорожье СБУ разоблачила ботоферму на 50 тыс. фейковых аккаунтов, которой руководили из РФ
В Запорожье СБУ разоблачила ботоферму на 50 тыс. фейковых аккаунтов, которой руководили из РФ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину специалисты нейтрализовали более 250 мощных кибератак и не менее 10 ботоферм. Об этом пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил в Facebook 21 апреля.

За два месяца были разоблачены сотни интернет-агентов, действовавших в пользу оккупантов. В частности, в Запорожье СБУ разоблачила ботоферму более чем на 50 тыс. фейковых аккаунтов, которой руководили из РФ.

"Боты работали в соцсетях и популярных мессенджерах. Они распространяли заранее подготовленные фейки, оправдывали вооруженную агрессию оккупанта и дискредитировали ВСУ. Злоумышленники задействовали специальное телекоммуникационное оборудование, разместив его в нежилом помещении. Работа ботофермы остановлена, изъяты аппаратные комплексы, почти 500 GSM-модулей, более 3 тыс. сим-карт", – сообщили в СБУ.

По данным спецслужбы, в Киеве заблокировали сеть анонимных Telegram-каналов, в которых призывали к физическому уничтожению украинцев как нации. Организатора сети, жителя столицы, задержали.

В Одессе правоохранители нейтрализовали пророссийскую общественную организацию.

"Злоумышленники действовали под эгидой фейкового объединения "Рабочий фронт Украины", которое координируется и финансируется оккупантами. С начала активных военных действий они напечатали крупную партию антиукраинских материалов. Не раз пытались распространить запретную коммунистическую символику с призывами к реанимации Советского Союза. Следующим шагом должны были стать постановочные массовые собрания и митинги", – уточнили в релизе.

Спецназ СБУ задержал лидеров и активных участников пророссийской организации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1055125788405443/

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.

В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: "политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры", которых спонсирует правительство РФ. Большинство представителей второй группы хакеров – военные.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Одесса, Запорожье, ВСУ, война России против Украины, кибератака, Служба безопасности Украины
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