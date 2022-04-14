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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Россия может тратить десятки миллионов долларов в день на кибератаки в Украине. Но мы кладем сайт Кремля, а они – сайт ОТГ в какой-то области – Федоров

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Федоров: ФСБ финансирует все эти хакерские группировки, 70% денег крадется
Федоров: ФСБ финансирует все эти хакерские группировки, 70% денег крадется
Фото: thedigital.gov.ua

Россия может тратить на хакерские атаки на украинские ресурсы десятки миллионов долларов в день, одна из таких атак на портал госуслуг "Дія" и украинские банки в феврале обошлась РФ более чем в $1 млн. Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я думаю, что речь идет о десятках миллионов долларов в день", – сказал Федоров, отвечая на вопрос, сколько Россия может тратить на хакерские атаки на украинские ресурсы.

По словам вице-премьера, его оценка основана на понимании стоимости услуг хакеров на рынке ІТ-услуг. 

"Были DDoS-атаки [на украинские сайты], которые оцениваются в $500 тыс., $1,5 млн. То есть там невероятные ресурсы мобилизованы, – рассказал он. – Атаковали портал "Дія", атаковали "ПриватБанк" и другие наши банки. Это было, по-моему, 23 февраля, за день до войны. Они хотели нам все отключить, но мы выстояли, отбили. Это были страшнейшие по своей мощности кибератаки". 

РФ после этого расширила перечень атакуемых объектов и проводит атаки "не только на государственные ресурсы, тем более что там у них успеха никакого вообще нет", отметил Федоров.

"Мы не то что [отбиваем атаки], мы запускаем новые сервисы во время этого. У них же там процентов 70 всего крадется. ФСБ финансирует все эти хакерские группировки, 70% денег крадется этими хакерскими группировками. Это стало очень понятно во время войны. Я думаю, у них будет внутренний передел влияния. Потому что они же финансировали, им рассказывали, что все, мы уже у них в руках, у нас все взломано, они давно у нас сидят в сетях. По факту оказалось все наоборот: наше киберсообщество кладет сайт Кремля и ФСБ, а они у нас – сайт ОТГ какой-то области. Вот, я думаю, у них там внутренние разборки произошли. Они рассказывают о "невероятных исторических" кибератаках на почту МИД Украины и выкладывают письмо "суперразоблачающее" Украину, где фотографии разрушенных их же танками  и ракетами наших территорий и где рассказывается правда. Я не представляю, сколько денег они взяли за это у своих кураторов", – добавил вице-премьер. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины нейтрализует кибератаки на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

По данным спецслужбы, кибердиверсии выполняли российские хакерские группы APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon и Vermin. Их задачей было уничтожение всей цифровой защиты Украины.

В марте в Госспецсвязи рассказывали, что украинские ресурсы атакуют две группы российских хакеров: "политически мотивированные обычные киберпреступники и военные хакеры", которых спонсирует правительство РФ. Большинство представителей второй группы хакеров – военные.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, коррупция, хакеры, МИД Украины, Кремль, ФСБ, ПриватБанк, DDoS, сайт, война России против Украины, правительство РФ, сайты, кибератака, финансирование, Михаил Федоров
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