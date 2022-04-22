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Затонувшему крейсеру "Москва" присвоили номер в реестре подводного культурного наследия Украины

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Крейсер "Москва" является самым крупным объектом, затонувшим в Черном море
Крейсер "Москва" является самым крупным объектом, затонувшим в Черном море
Фото: минобороны.рф

Флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", затонувший недалеко от Одессы, получил №2064 в реестре подводного культурного наследия Украины. Об этом 21 апреля сообщил в Fаcebook пресс-центр Министерства обороны.

"Такой трофей, как крейсер водотонажностью 11,5 тыс. тонн, у нас не пропадет. Согласно Конвенции ЮНЕСКО, которую Верховная Рада ратифицировала в 2006 году, все следы человеческой деятельности на дне Черного моря в границах экономической зоны нашего государства являются собственностью Украины", – пояснили в министерстве.

Крейсер "Москва" является самым крупным объектом, затонувшим в Черном море. Его длина – 186 м. Его взял на учет Центральный военно-морской музей Украины. Директор музея Сергей Воронов сказал, что крейсер относится к категории "редкие образцы науки и техники".

"Точные координаты, где "Москву" в последний раз видели на поверхности моря, передали британцы, это в 80 милях от Одессы. Глубина там 45–50 м", – уточнили в Минобороны.

По данным министерства, таких крейсеров было построено четыре: "Варяг" на Тихом океане, "Маршал Устинов" на Северном флоте РФ и крейсер "Украина" Николаевского судостроительного завода, который станет кораблем-музеем.

"Поднимать крейсер "Москва" никто не станет. В будущем это будет очень интересный объект для дайвинга, учитывая его габариты – это как 14-этажный жилой дом, его видно, даже не особенно погружаясь", – отметил директор музея.

Воронов сообщил, что Украина оформляет следующий объект подводного культурного наследия – №2065.

"Это приграничный сторожевой корабль "Изумруд", который, по информации Военно-морских сил Украины, тоже потоплен. Мы ждем точных координат, чтобы понять, в каких водах он находится", – пояснил он.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/336164768613886/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара"

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Минобороны РФ сперва заявляло, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма".

По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.

16 апреля Севастополе провели прощание с затонувшим крейсером и "встречу с экипажем", но на венке была надпись: "Кораблю и морякам". Экс-депутат Государственной думы РФ, оппозиционный политик Илья Пономарев заявлял, что из штатной численности экипажа в 510 человек спасли только 58.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам проекта "Схемы" ("Радіо Свобода") 19 апреля, что затонувший ракетный крейсер "Москва" шел захватывать Одессу.

Теги: Украина, Одесса, ЮНЕСКО, корабль, крейсер, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, музей, экипаж
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