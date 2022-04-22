Затонувшему крейсеру "Москва" присвоили номер в реестре подводного культурного наследия Украины

"Такой трофей, как крейсер водотонажностью 11,5 тыс. тонн, у нас не пропадет. Согласно Конвенции ЮНЕСКО, которую Верховная Рада ратифицировала в 2006 году, все следы человеческой деятельности на дне Черного моря в границах экономической зоны нашего государства являются собственностью Украины", – пояснили в министерстве.

Крейсер "Москва" является самым крупным объектом, затонувшим в Черном море. Его длина – 186 м. Его взял на учет Центральный военно-морской музей Украины. Директор музея Сергей Воронов сказал, что крейсер относится к категории "редкие образцы науки и техники".

"Точные координаты, где "Москву" в последний раз видели на поверхности моря, передали британцы, это в 80 милях от Одессы. Глубина там 45–50 м", – уточнили в Минобороны.

По данным министерства, таких крейсеров было построено четыре: "Варяг" на Тихом океане, "Маршал Устинов" на Северном флоте РФ и крейсер "Украина" Николаевского судостроительного завода, который станет кораблем-музеем.

"Поднимать крейсер "Москва" никто не станет. В будущем это будет очень интересный объект для дайвинга, учитывая его габариты – это как 14-этажный жилой дом, его видно, даже не особенно погружаясь", – отметил директор музея.

Воронов сообщил, что Украина оформляет следующий объект подводного культурного наследия – №2065.

"Это приграничный сторожевой корабль "Изумруд", который, по информации Военно-морских сил Украины, тоже потоплен. Мы ждем точных координат, чтобы понять, в каких водах он находится", – пояснил он.

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