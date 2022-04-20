Крейсер "Москва", который был потоплен ВСУ, шел на Одессу – мать одного из матросов

Крейсер "просто" шел в Одессу, чтобы высадить российских морпехов там, говорит женщина Фото: ЕРА

Женщина говорит, что ее сын – срочник, ни ее имени, ни имени матроса не называют из соображений безопасности.

Она, ссылаясь на слова сына, рассказала, что на крейсере погибло порядка 40 россиян, подтвердила, что корабль был поражен украинскими ракетами "Нептун". Она, как и еще одна мать российского срочника, сказала, что было три ракеты. Украина сообщала о попадании двух "Нептунов", Россия не называет причины пожара на корабле.

"Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? По нам запустили три ракеты! Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех, кто выжил, доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках. У них все там осталось: и телефоны, и документы. Они без всего", – рассказала она.

Женщина отметила, что на тот момент видела в российских СМИ сообщения о "пожаре на корабле", и спросила сына об этом, но он ответил ей, что это неправда.

"Он мне сказал: "Нет, мама, это неправда. Никакой это не пожар". Он не просто так это говорит, не с головы взял. Рассказывает мне и плачет от пережившего ужаса. Ну, согласитесь, что он просто так бы это не придумал. И это не деревянная шлюпка, которая просто так бы вспыхнула. Никто ничего не объясняет", – продолжила женщина и удивилась, почему радары на крейсере не заметили ракеты.

По ее словам, погибли все члены экипажа, которые находились на палубе, в рубке, кто вел крейсер и стоял на вахте, так как удар пришелся по палубе.

Она, как и другая мать выжившего срочника, говорит, что у многих раненых оторваны конечности.

Женщина считает, что ее сын был ранен в "мирное время".

"Вы поймите меня как мать. Я поседела просто от ужаса. То, что я от него услышала, то, что я посмотрела в интернете, – это страшно и врагу не пожелаешь такой судьбы. И это вроде как в мирное время", – заявила она украинским журналистам.

Когда россиянку спросили, почему в условиях "мирного времени" корабль был поражен ракетами, когда шел на боевой выход, она сказала: "Нет, это никакой не боевой выход. Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход".

Журналисты уточнили, почему российский военный корабль шел в Одессу.

"Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе", – ответила женщина.

На возражение, что это и есть боевая операция, она сказала: "Ну, я не знаю, может, я неправильно это понимаю, но должны были "высадиться".

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