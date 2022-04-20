Крейсер "Москва", который был потоплен ВСУ, шел на Одессу – мать одного из матросов

Женщина говорит, что ее сын – срочник, ни ее имени, ни имени матроса не называют из соображений безопасности.
Она, ссылаясь на слова сына, рассказала, что на крейсере погибло порядка 40 россиян, подтвердила, что корабль был поражен украинскими ракетами "Нептун". Она, как и еще одна мать российского срочника, сказала, что было три ракеты. Украина сообщала о попадании двух "Нептунов", Россия не называет причины пожара на корабле.
"Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? По нам запустили три ракеты! Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех, кто выжил, доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках. У них все там осталось: и телефоны, и документы. Они без всего", – рассказала она.
Женщина отметила, что на тот момент видела в российских СМИ сообщения о "пожаре на корабле", и спросила сына об этом, но он ответил ей, что это неправда.
"Он мне сказал: "Нет, мама, это неправда. Никакой это не пожар". Он не просто так это говорит, не с головы взял. Рассказывает мне и плачет от пережившего ужаса. Ну, согласитесь, что он просто так бы это не придумал. И это не деревянная шлюпка, которая просто так бы вспыхнула. Никто ничего не объясняет", – продолжила женщина и удивилась, почему радары на крейсере не заметили ракеты.
По ее словам, погибли все члены экипажа, которые находились на палубе, в рубке, кто вел крейсер и стоял на вахте, так как удар пришелся по палубе.
Она, как и другая мать выжившего срочника, говорит, что у многих раненых оторваны конечности.
Женщина считает, что ее сын был ранен в "мирное время".
"Вы поймите меня как мать. Я поседела просто от ужаса. То, что я от него услышала, то, что я посмотрела в интернете, – это страшно и врагу не пожелаешь такой судьбы. И это вроде как в мирное время", – заявила она украинским журналистам.
Когда россиянку спросили, почему в условиях "мирного времени" корабль был поражен ракетами, когда шел на боевой выход, она сказала: "Нет, это никакой не боевой выход. Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход".
Журналисты уточнили, почему российский военный корабль шел в Одессу.
"Операции никакой не планировалось, они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Для высадки в Одессе", – ответила женщина.
На возражение, что это и есть боевая операция, она сказала: "Ну, я не знаю, может, я неправильно это понимаю, но должны были "высадиться".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".
Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оборонное ведомство страны заявило днем 14 апреля, что корабль остается на плаву, а очаг возгорания локализирован.
Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.
Вечером 14 апреля минобороны РФ признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма".
По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.
16 апреля Севастополе провели прощание с затонувшим крейсером и "встречу с экипажем", но на венке была надпись: "Кораблю и морякам". Экс-депутат Государственной думы РФ, оппозиционный политик Илья Пономарев заявлял, что из штатной численности экипажа в 510 человек спасли только 58.
Журналисты "Схем" начали процесс идентификации моряков, служивших на крейсере.