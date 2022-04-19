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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На крейсере "Москва" погибли не менее 37 человек, есть пропавшие без вести – СМИ

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СМИ назвали имена двух погибших и четырех пропавших без вести с крейсера "Москва"
СМИ назвали имена двух погибших и четырех пропавших без вести с крейсера "Москва"
Фото: EPA

Как минимум 37 членов экипажа затонувшего ракетного крейсера "Москва" погибли. Об этом 18 апреля сообщил "Медузе" источник, близкий к командованию Черноморского флота.

По словам источника, 15 апреля тела погибших доставили в Севастополь. Еще около ста человек, по данным собеседника журналистов, ранены.

Есть и пропавшие без вести – их точное количество неизвестно. Всего на судне находились около 500 человек, уточнил источник.

СМИ называют имена как минимум двух погибших на крейсере – мичмана Ивана Вахрушева и старшего матроса Виталия Бегерского (об этом сообщила изданию "Агентство" его двоюродная сестра Анастасия). 

О еще четырех пропавших без вести моряков СМИ и в соцсетях рассказали их родные. Первым об исчезновении сына-срочника, служившего на судне, сообщил Дмитрий Шкребец. Командиры крейсера сообщили мужчине, что среди погибших и раненых его сын не числится, он внесен в список пропавших без вести.

Жительница Крыма Юлия Цывова рассказала "Русской службе BBC", что ее 19-летний сын Андрей служил на флоте как матрос срочной службы и после крушения крейсера "Москва" числится в списке пропавших без вести. 

"Агентство" нашло во "ВКонтакте" пост пользовательницы по имени Ульяна Тарасова, которая заявила, что ее сын Марк "пропал без вести на крейсере "Москва". Знакомая Тарасова подтвердила журналистам, что тот также был солдатом-срочником.

Об исчезновении своего сына – тоже срочника – сообщила в соцсетях жительница Свердловской области Анна Сыромясова (на это обратило внимание издание "Можем объяснить"). Как уточнила женщина в разговоре с "Медузой", ей сообщили, что ее сын находится в списках пропавших без вести. Однако сами списки женщине не показали, и сколько в них всего человек, она не знает. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О том, что крейсер "Москва" был подбит Вооруженными силами Украины, стало известно 13 апреля. В Одесской ОВА сообщали, что ВСУ нанесли по кораблю удар ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара"

Оперативное командование "Юг" сообщило, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть.

Минобороны РФ сперва заявляло, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма".

По данным министерства обороны РФ, экипаж корабля состоит из 680 человек. По информации советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, на борту было 510 членов экипажа. В РФ заявили, что эвакуировали экипаж, но не уточняли число эвакуированных. В Пентагоне считают, что "по крайней мере некоторые" члены экипажа крейсера эвакуировались.

16 апреля Севастополе провели прощание с затонувшим крейсером и "встречу с экипажем", но на венке была надпись: "Кораблю и морякам". Экс-депутат Государственной думы РФ, оппозиционный политик Илья Пономарев заявлял, что из штатной численности экипажа в 510 человек спасли только 58.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, крейсер, война России против Украины, пострадавшие, моряки, погибшие российские военные
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