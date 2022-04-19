На крейсере "Москва" погибли не менее 37 человек, есть пропавшие без вести – СМИ

СМИ назвали имена двух погибших и четырех пропавших без вести с крейсера "Москва" Фото: EPA

По словам источника, 15 апреля тела погибших доставили в Севастополь. Еще около ста человек, по данным собеседника журналистов, ранены.

Есть и пропавшие без вести – их точное количество неизвестно. Всего на судне находились около 500 человек, уточнил источник.

СМИ называют имена как минимум двух погибших на крейсере – мичмана Ивана Вахрушева и старшего матроса Виталия Бегерского (об этом сообщила изданию "Агентство" его двоюродная сестра Анастасия).

О еще четырех пропавших без вести моряков СМИ и в соцсетях рассказали их родные. Первым об исчезновении сына-срочника, служившего на судне, сообщил Дмитрий Шкребец. Командиры крейсера сообщили мужчине, что среди погибших и раненых его сын не числится, он внесен в список пропавших без вести.

Жительница Крыма Юлия Цывова рассказала "Русской службе BBC", что ее 19-летний сын Андрей служил на флоте как матрос срочной службы и после крушения крейсера "Москва" числится в списке пропавших без вести.

"Агентство" нашло во "ВКонтакте" пост пользовательницы по имени Ульяна Тарасова, которая заявила, что ее сын Марк "пропал без вести на крейсере "Москва". Знакомая Тарасова подтвердила журналистам, что тот также был солдатом-срочником.

Об исчезновении своего сына – тоже срочника – сообщила в соцсетях жительница Свердловской области Анна Сыромясова (на это обратило внимание издание "Можем объяснить"). Как уточнила женщина в разговоре с "Медузой", ей сообщили, что ее сын находится в списках пропавших без вести. Однако сами списки женщине не показали, и сколько в них всего человек, она не знает.

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