Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения наших людей в Мариуполе и проведения псевдореферендумов – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве 23 апреля в ответ на вопрос, как отразится на переговорах возможное проведение псевдореферендума в Херсонской области. Трансляцию ведет Общественное.
"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов. Но наши люди, которые находятся на временно оккупированной территории в Херсоне и области, Запорожской области и на востоке государства, должны знать и должны не помогать оккупантам", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что проведение "референдумов" не на пользу дипломатическому урегулированию.
"Это точно помешает завершению войны дипломатическим путем. Это точно неправильный шаг со стороны России. Это говорит о том, что все, что было до этого, все встречи дипломатических групп – все это фикция и такой политический театр с очень плохими актерами", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного вторжения России в Украину 24 февраля делегации двух стран провели ряд переговоров в очном формате и по видеосвязи.
По словам Зеленского, приоритеты Украины на переговорах с Россией следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности. Требования "денацификации" и "демилитаризации" Украина обсуждать не собирается, заявил он 27 марта.
Президент также уточнил, что ближайшей целью Украины в войне должно быть возвращение под контроль территорий по состоянию на 23 февраля, потому что "заставить Россию полностью освободить территорию невозможно", и уже после этого обсуждать вопросы Донбасса и Крыма.
После очередного раунда переговоров с РФ 29 марта Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. Проект договора предполагает, что в случае нападения на Украину ряд стран-гарантов предоставляют военную помощь, вооружения и закрытие воздушного пространства, а Украина обязуется не размещать на своей территории иностранные военные базы и не вступать в военно-политические союзы, сообщал член делегации Александр Чалый.
Зеленский пояснял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но, поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявляли США, Италия, Германия, Великобритания и Турция. В то же время представители стран говорили, что гарантии будут "не как в НАТО" – о готовности отправить свои войска в случае нападения на Украину речь не идет.