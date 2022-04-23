Украина выйдет из переговоров в случае уничтожения наших людей в Мариуполе и проведения псевдореферендумов – Зеленский

Зеленский об организации псевдореферендума в Херсонской области: Это точно помешает завершению войны дипломатическим путем. Это точно неправильный шаг со стороны России Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве 23 апреля в ответ на вопрос, как отразится на переговорах возможное проведение псевдореферендума в Херсонской области. Трансляцию ведет Общественное.

"Если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будет провозглашен псевдореферендум в новых псевдореспубликах, Украина выйдет из любых переговорных процессов. Но наши люди, которые находятся на временно оккупированной территории в Херсоне и области, Запорожской области и на востоке государства, должны знать и должны не помогать оккупантам", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что проведение "референдумов" не на пользу дипломатическому урегулированию.

"Это точно помешает завершению войны дипломатическим путем. Это точно неправильный шаг со стороны России. Это говорит о том, что все, что было до этого, все встречи дипломатических групп – все это фикция и такой политический театр с очень плохими актерами", – добавил он.

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