"Какая экономика?! Уже они отобрали часть территории Грузии". Зеленский заявил, что не понимает позицию Тбилиси в отношении санкций против РФ

Зеленский: Я слышал месседжи, что "мы должны защищать свою экономику". Какая экономика?! Уже они отобрали часть территории Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика? Фото: president.gov.ua

"Я считаю, что один из наиболее близких народов к Украине, к украинскому народу именно грузинский народ, начиная с первой революции, мы видели такую большую поддержку. И сейчас даже, когда мы не поняли... Скажу вам откровенно, в принципе я могу быть откровенным с грузинами. Потому что мы действительно братские народы и я действительно не понимаю позицию лидеров вашего государства. Не понимаю, потому так болезненно это воспринимаю. И я считаю, что это того не стоит – то, на что они идут", – заявил президент, обращаясь к грузинскому журналисту.

Он напомнил об истории отношений и соседства Украины и России, обратил внимание на поддержку грузинского народа в войне с Россией и, говоря об отказе Грузии вводить санкции против РФ, сказал, что это "копейки в истории двух государств, в истории такого соседства".

"Несмотря на количество километров, мы соседи, мы намного ближе, чем с Россией, вы видите, у нас с Россией война, и мы точно не хотим никаких конфликтов с Грузией, и, уверен, их никогда не будет. Но я не могу понять поведение. Не могу понять, ради чего. Ради чего? Невведение санкций – я слышал месседжи, что "мы должны защищать свою экономику". Какая экономика?! Уже они отобрали часть территории Грузии. Почти дошли до Тбилиси. Какая экономика? Все это этого не стоит, я так считаю, – сказал Зеленский. – Относительно возвращения посла. Мы обязательно вернем посла в дружественную Грузию, как только мы будем ощущать поддержку Украины со стороны лидеров вашей власти".