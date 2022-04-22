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ПОЛИТИКА

Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, у него стали отказывать ноги – Денисова

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Саакашвили с октября 2021 года находится в грузинской тюрьме
Саакашвили с октября 2021 года находится в грузинской тюрьме
Фото: EPA

У экс-президента Грузии гражданина Украины Михаила Саакашвили, находящегося в грузинской тюрьме, начались проблемы со здоровьем. Об этом омбудсмен Людмила Денисова сообщила 21 апреля в Facebook.

"Он попросил помощи врача во время судебного заседания в городском суде Тбилиси. У Михаила нарушена артикуляция языка и начали отказывать ноги. Он практически не может принимать пищу, в результате чего потерял около 12 кг и постоянно чувствует слабость и бессонницу", – сообщила омбудсмен.

Она подчеркнула, что в тюрьме города Рустави, где содержится Саакашвили, с декабря прошлого года не допускают независимых врачей. Это, по словам Денисовой, свидетельствует об отсутствии надлежащего лечения.

"Призываю власти Грузии обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью и соблюдать нормы международного права", – написала она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/525759468905330

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. В последние годы политик жил в Украине.

1 октября 2021 года политик сообщил, что вернулся в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Он объявил голодовку.

19 ноября группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори – "для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации". 20 ноября экс-президента привезли в Гори и он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней.

30 декабря Саакашвили насильно вывезли из госпиталя в Гори в тюрьму в Рустави.

Саакашвили заявил 13 января 2022 года в суде, что лечение, которое он получил в горийском госпитале, еще больше подорвало его здоровье.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, Людмила Денисова, задержание Саакашвили в Грузии
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