Состояние здоровья Саакашвили ухудшилось, у него стали отказывать ноги – Денисова

Саакашвили с октября 2021 года находится в грузинской тюрьме Фото: EPA

"Он попросил помощи врача во время судебного заседания в городском суде Тбилиси. У Михаила нарушена артикуляция языка и начали отказывать ноги. Он практически не может принимать пищу, в результате чего потерял около 12 кг и постоянно чувствует слабость и бессонницу", – сообщила омбудсмен.

Она подчеркнула, что в тюрьме города Рустави, где содержится Саакашвили, с декабря прошлого года не допускают независимых врачей. Это, по словам Денисовой, свидетельствует об отсутствии надлежащего лечения.

"Призываю власти Грузии обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью и соблюдать нормы международного права", – написала она.