Зеленский о Мариуполе: Мы не готовы к военному разблокированию, и командиры с "Азовстали" прекрасно это понимают

"Могу вам сказать, что это наши люди и наши города, поэтому мы имеем полное моральное право на военное разблокирование наших городов, и у нас есть большая надежда, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте. Относительно военного разблокирования – на сегодняшний день мы не готовы", – сказал он.
Президент отметил, что "ребята, которые сейчас защищают эту часть Мариуполя, "Азовсталь", которые там находятся, которые там заблокированы, именно лидеры, именно командиры, прекрасно это понимают".
"Это реальность", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.
21 апреля Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.