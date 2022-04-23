Зеленский о Мариуполе: Мы не готовы к военному разблокированию, и командиры с "Азовстали" прекрасно это понимают

"Могу вам сказать, что это наши люди и наши города, поэтому мы имеем полное моральное право на военное разблокирование наших городов, и у нас есть большая надежда, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте. Относительно военного разблокирования – на сегодняшний день мы не готовы", – сказал он.

Президент отметил, что "ребята, которые сейчас защищают эту часть Мариуполя, "Азовсталь", которые там находятся, которые там заблокированы, именно лидеры, именно командиры, прекрасно это понимают".

"Это реальность", – подчеркнул Зеленский.

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