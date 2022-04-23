ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о Мариуполе: Мы не готовы к военному разблокированию, и командиры с "Азовстали" прекрасно это понимают

Защитники Мариуполя вместе с мирными жителями скрываются в промзоне "Азовстали"
Защитники Мариуполя вместе с мирными жителями скрываются в промзоне "Азовстали"
Фото: ЕРА

Украина имеет право разблокировать города, которые оккупировали в ходе масштабного вторжения российские оккупанты и где остаются в том числе мирные люди. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 апреля на пресс-конференции, которую транслирует в YouTube Офис президента.

"Могу вам сказать, что это наши люди и наши города, поэтому мы имеем полное моральное право на военное разблокирование наших городов, и у нас есть большая надежда, что мы сможем это сделать. Готовы ли мы сейчас? Нет. Никому не верьте. Относительно военного разблокирования – на сегодняшний день мы не готовы", – сказал он.

Президент отметил, что "ребята, которые сейчас защищают эту часть Мариуполя, "Азовсталь", которые там находятся, которые там заблокированы, именно лидеры, именно командиры, прекрасно это понимают".

"Это реальность", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за Мариуполь идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла, связи и продуктов. Эвакуация мирных жителей из города фактически заблокирована оккупантами.

21 апреля Зеленский сказал, что большую часть города россияне "давно захватили". В Мариуполе, по его информации, остаются заблокированными около 120 тыс. мирных жителей. В частности, около 1 тыс. гражданских лиц и 500 раненых военных находятся, по информации украинского правительства, в бомбоубежищах завода "Азовсталь", который штурмуют оккупанты.

Теги: Россия, война, оккупация, Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, вторжение, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, пресс-конференция, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины
  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"
  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"
  "Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне
  "Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война
  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями
  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями
Полякова ответила на вопрос, будет ли петь на русском языке после войны
Полякова ответила на вопрос, будет ли петь на русском языке после войны
  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео
  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после (87106)
2
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита показала, что происходило на ее шоу в РФ во время войны (33769)
3
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (29825)
4
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (21021)
5
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (19484)
6
"Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров выпрашивал у Зеленского роли (19413)
7
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (18585)
8
"В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки (14546)
 
 
 
 