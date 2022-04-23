Гутерриш после встречи с Путиным приедет в Киев. Зеленский ожидает от генсека ООН "стопроцентной поддержки"

"Мы будем встречать генерального секретаря, будем общаться с ним. Мне кажется, мы сделали много шагов, чтобы и его позиция изменилась. И его позиция укрепилась относительно поддержки Украины. У меня было несколько личных встреч с ним. И я достаточно твердо говорил ему, что нельзя иметь баланс в отношениях между Украиной и Россией. Мы ожидаем стопроцентную поддержку от генсека ООН. Потому что 100% правда на нашей стороне и война у нас. Я думаю, что после приезда, и если будет время у генерального секретаря – я думаю, что у него очень уважительный статус – ему обязательно нужно посетить сначала наши места, где были пытки и где уничтожили наших людей. А потом уже найти время для... уважаемых из Москвы. Мне кажется, важнее понять, что у нас происходит, чтобы иметь точную точку зрения, которую генсек может донести в Москве на встрече с президентом этого государства. Просто приехать в Киев и пообщаться – мало. Я считаю, что в первую очередь нужно понять, что у нас происходит", – сказал Зеленский.

На сайте ООН указано, что Гутерриш приедет в Украину 28 апреля. Он встретится с Зеленским и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

На 26 апреля запланирована встреча Гутерриша с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым. Они будут говорить о войне в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)