Климкин: Мариуполь – это символ бездействия и импотентности современной ООН

"Мариуполь – это символ бездействия и импотентности современной ООН. Неспособность ее руководства пробиться в Мариуполь, присутствовать там и вывести под своим зонтиком защитников "Азовстали" и гражданских неприятно поражает. Это было бы лучшим вариантом сейчас. И именно ООН должна не ждать, а агрессивно и публично это продвигать", – заявил Климкин.
По его мнению, действий ООН для спасения жителей Мариуполя "почти незаметно". Он уверен, что ООН ожидает судьба распавшейся Лиги Наций.
"Кто бы остановил генсека ООН, если бы он попытался пробиться в Мариуполь? При этом Россия продолжает нормально работать в ООН, а генсек после двух месяцев войны просится встретиться с руководством Украины и РФ", – добавил экс-глава МИД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гутерриш 19 апреля в Нью-Йорке призвал Украину и Россию к перемирию на время пасхальных праздников. Украина поддержала его инициативу.
"Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя", – заявили в МИД Украины.
Россия отклонила предложение генерального секретаря ООН, назвав инициативу Гутерриша "псевдомиротворческим призывом".
Лига Наций была создана в 1919 году для предотвращения военных действий и обеспечения коллективной безопасности. Она прекратила свое существование после окончания Второй мировой войны.
Организация Объединенных Наций была создана в 1945 году странами–участниками антигитлеровской коалиции, она пришла на смену неэффективной Лиге Наций, должна была предотвращать будущие войны. Целью ООН является поддержание и укрепление международного мира и безопасности.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".
5 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия злоупотребляет своим правом вето в Совбезе ООН, и призвал реформировать организацию. "Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Государством, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности. Государством, которое позволяет злу оставаться безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все. Уничтожая все, что может работать на мир и безопасность", – сказал он.