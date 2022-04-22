ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Климкин: Мариуполь – это символ бездействия и импотентности современной ООН

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гутерриш призвал Украину и Россию к перемирию на время пасхальных праздников, РФ Россия отклонила предложение
Гутерриш призвал Украину и Россию к перемирию на время пасхальных праздников, РФ Россия отклонила предложение
Фото: ЕРА

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен освободить заблокированных российскими оккупантами мирных жителей Мариуполя Донецкой области. Об этом бывший глава МИД написал 22 апреля в Facebook.

"Мариуполь – это символ бездействия и импотентности современной ООН. Неспособность ее руководства пробиться в Мариуполь, присутствовать там и вывести под своим зонтиком защитников "Азовстали" и гражданских неприятно поражает. Это было бы лучшим вариантом сейчас. И именно ООН должна не ждать, а агрессивно и публично это продвигать", – заявил Климкин.

По его мнению, действий ООН для спасения жителей Мариуполя "почти незаметно". Он уверен, что ООН ожидает судьба распавшейся Лиги Наций.

"Кто бы остановил генсека ООН, если бы он попытался пробиться в Мариуполь? При этом Россия продолжает нормально работать в ООН, а генсек после двух месяцев войны просится встретиться с руководством Украины и РФ", – добавил экс-глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pavloklimkin.ua/posts/540352894117971

Гутерриш 19 апреля в Нью-Йорке призвал Украину и Россию к перемирию на время пасхальных праздников. Украина поддержала его инициативу.

"Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя", – заявили в МИД Украины.

Россия отклонила предложение генерального секретаря ООН, назвав инициативу Гутерриша "псевдомиротворческим призывом".

Контекст:

Лига Наций была создана в 1919 году для предотвращения военных действий и обеспечения коллективной безопасности. Она прекратила свое существование после окончания Второй мировой войны. 

Организация Объединенных Наций была создана в 1945 году странами–участниками антигитлеровской коалиции, она пришла на смену неэффективной Лиге Наций, должна была предотвращать будущие войны. Целью ООН является поддержание и укрепление международного мира и безопасности.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о так называемой "специальной военной операции" российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия злоупотребляет своим правом вето в Совбезе ООН, и призвал реформировать организацию"Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Государством, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности. Государством, которое позволяет злу оставаться безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все. Уничтожая все, что может работать на мир и безопасность", – сказал он.

Теги: Россия, Украина, ООН, Мариуполь, Павел Климкин, война России против Украины, спасение, Антониу Гутерриш
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после
"Россия совершает геноцид против украинцев". Каменских отрыла церемонию Latin American Music Awards в США и выступила в поддержку Украины
"Россия совершает геноцид против украинцев". Каменских отрыла церемонию Latin American Music Awards в США и выступила в поддержку Украины
  UA So Beautiful. "Океан Ельзи" посвятил кавер-версию песни Джо Кокера Украине. Видео
  UA So Beautiful. "Океан Ельзи" посвятил кавер-версию песни Джо Кокера Украине. Видео
"Чем больше ты заплатил, тем тебе хуже". Макаревич пожаловался на платную медицину
"Чем больше ты заплатил, тем тебе хуже". Макаревич пожаловался на платную медицину
  "Она не захотела уезжать". Дорофеева рассказала, кто остался жить в ее доме после расставания с мужем и переезда за границу
  "Она не захотела уезжать". Дорофеева рассказала, кто остался жить в ее доме после расставания с мужем и переезда за границу
  "Очень скоро Путин пойдет туда, куда его послал народ Украины". Горбунов рассказал о съемках фильма "Похороны Путина или земля тебе стекловатой"
  "Очень скоро Путин пойдет туда, куда его послал народ Украины". Горбунов рассказал о съемках фильма "Похороны Путина или земля тебе стекловатой"
  "Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров упрашивал Зеленского давать ему роли
  "Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров упрашивал Зеленского давать ему роли
"Наша малышка наконец-то вместе с нами". Роналду опубликовал первое фото с новорожденной дочерью, брат которой умер во время родов
"Наша малышка наконец-то вместе с нами". Роналду опубликовал первое фото с новорожденной дочерью, брат которой умер во время родов
Итальянская паска панеттоне. Как приготовить дома. Рецепт
Итальянская паска панеттоне. Как приготовить дома. Рецепт
  "Искусство тоже за Украину". Притула выставил на аукцион картину Примаченко в поддержку ВСУ. Фото
  "Искусство тоже за Украину". Притула выставил на аукцион картину Примаченко в поддержку ВСУ. Фото
"Восковая кукла в свете софитов". Садальский рассказал, как впервые увидел Ленина и выпивал возле его тела
"Восковая кукла в свете софитов". Садальский рассказал, как впервые увидел Ленина и выпивал возле его тела
"Полк "Азов" дал шанс Украине и миру выстоять". Никитюк призвала спасти защитников Мариуполя и гражданское население
"Полк "Азов" дал шанс Украине и миру выстоять". Никитюк призвала спасти защитников Мариуполя и гражданское население
"Люби и будь любимой". Dantes впервые после расставания публично обратился к Дорофеевой
"Люби и будь любимой". Dantes впервые после расставания публично обратился к Дорофеевой
  "Он нарвется". Полякова, назвавшая Киркорова подельником убийцы, прокомментировала молчание певца после ее обращения
  "Он нарвется". Полякова, назвавшая Киркорова подельником убийцы, прокомментировала молчание певца после ее обращения
  "Даже не представляю, что я делаю в этом списке". Бедняков высказался о многолетнем запрете на въезд в РФ
  "Даже не представляю, что я делаю в этом списке". Бедняков высказался о многолетнем запрете на въезд в РФ
  Звезды украинского шоу-бизнеса вместе с детьми из ТО "Парадиз" записали трек и открыли сбор средств в поддержку украинцев. Видео
  Звезды украинского шоу-бизнеса вместе с детьми из ТО "Парадиз" записали трек и открыли сбор средств в поддержку украинцев. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (205207)
2
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (72471)
3
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (45329)
4
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (28053)
5
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности (25921)
6
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом (20839)
7
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности (20528)
8
"В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки (12831)
 
 
 
 