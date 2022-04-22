Климкин: Мариуполь – это символ бездействия и импотентности современной ООН

Гутерриш призвал Украину и Россию к перемирию на время пасхальных праздников, РФ Россия отклонила предложение Фото: ЕРА

"Мариуполь – это символ бездействия и импотентности современной ООН. Неспособность ее руководства пробиться в Мариуполь, присутствовать там и вывести под своим зонтиком защитников "Азовстали" и гражданских неприятно поражает. Это было бы лучшим вариантом сейчас. И именно ООН должна не ждать, а агрессивно и публично это продвигать", – заявил Климкин.

По его мнению, действий ООН для спасения жителей Мариуполя "почти незаметно". Он уверен, что ООН ожидает судьба распавшейся Лиги Наций.

"Кто бы остановил генсека ООН, если бы он попытался пробиться в Мариуполь? При этом Россия продолжает нормально работать в ООН, а генсек после двух месяцев войны просится встретиться с руководством Украины и РФ", – добавил экс-глава МИД.

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Гутерриш 19 апреля в Нью-Йорке призвал Украину и Россию к перемирию на время пасхальных праздников. Украина поддержала его инициативу.

"Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя", – заявили в МИД Украины.

Россия отклонила предложение генерального секретаря ООН, назвав инициативу Гутерриша "псевдомиротворческим призывом".