Россия озвучила свой ответ на предложение генсека ООН о "пасхальном перемирии"

"Антониу Гутерриш призвал установить с 21 апреля "пасхальную гуманитарную паузу" для организации гуманитарных коридоров и эвакуации гражданских. Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному эту отраву регулярно терпеть", – отметил украинский дипломат.

Полянский назвал инициативу Гутерриша "псевдомиротворческим призывом".

Представитель страны-агрессора считает, что "очень неправдиво и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня". По его утверждению, на практике эти призывы являются "стремлением дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новые партии дронов, ПТУР и ПЗРК, а попутно устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат".

.@antonioguterres закликав встановити з 21 квітня «великоденну гуманітарну паузу» для організації гуманітарних коридорів і евакуації цивільних. Позиція московського фюрера була озвучена вже за декілька годин на Радбезі Послухайте і ви! Не мені ж одному це трійло регулярно терпіти pic.twitter.com/mV0YkHSGfQ — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) April 20, 2022

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