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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина поддерживает инициативу генсека ООН о четырехдневном "пасхальном перемирии"

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В МИД отметили, что гуманитарная пауза на Пасху необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц
В МИД отметили, что гуманитарная пауза на Пасху необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц
Фото: depositphotos.com

Украина поддерживает инициативу генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша ввести на Пасху гуманитарную паузу в Украине. Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

"Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя... Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины для обеспечения защиты гражданского населения, в том числе лиц, находящихся в уязвимых ситуациях, включая женщин и детей, а также гуманитарного персонала и журналистов", – отметили в министерстве.

В МИД заявили, что РФ также должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспортных средств и оборудования.

"Блокады российскими военными украинских городов, в частности Мариуполя, еще больше обостряют и без того критическую гуманитарную ситуацию для гражданского населения и препятствуют эвакуационным усилиям. Россия должна немедленно прекратить эти блокады", – добавили в ведомстве.

Выполнение этих условий обеспечит добровольный, безопасный и беспрепятственный проход гражданских лиц, спасающихся от агрессии и насилия, подчеркнули в министерстве.

"Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам – кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 19 апреля в Нью-Йорке призвал Украину и Россию к перемирию на время пасхальных праздников.

Гутерриш считает, что "перемирие поможет открыть серию гуманитарных коридоров и создать необходимые условия для безопасного выхода всех гражданских лиц, желающих покинуть районы противостояния", а также доставить "жизненно важную помощь" в такие пострадавшие города, как Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, ООН, война, перемирие, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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