Украина поддерживает инициативу генсека ООН о четырехдневном "пасхальном перемирии"

В МИД отметили, что гуманитарная пауза на Пасху необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц Фото: depositphotos.com

"Вполне разделяем мнение, что гуманитарная пауза необходима для безопасной эвакуации тысяч гражданских лиц, желающих покинуть опасные зоны продолжающихся и возможных боевых действий, в первую очередь из многострадального Мариуполя... Россия должна прекратить нападения на гражданские объекты Украины для обеспечения защиты гражданского населения, в том числе лиц, находящихся в уязвимых ситуациях, включая женщин и детей, а также гуманитарного персонала и журналистов", – отметили в министерстве.

В МИД заявили, что РФ также должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ к населению на временно оккупированных территориях гуманитарного персонала и его транспортных средств и оборудования.

"Блокады российскими военными украинских городов, в частности Мариуполя, еще больше обостряют и без того критическую гуманитарную ситуацию для гражданского населения и препятствуют эвакуационным усилиям. Россия должна немедленно прекратить эти блокады", – добавили в ведомстве.

Выполнение этих условий обеспечит добровольный, безопасный и беспрепятственный проход гражданских лиц, спасающихся от агрессии и насилия, подчеркнули в министерстве.

"Мы также подтвердили свое согласие на предложения по гуманитарному перемирию, переданные заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам – кризисным координатором Мартином Гриффитсом во время его визита в Украину", – говорится в сообщении.

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