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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Полиция усилит охрану ключевых храмов на Пасху – МВД

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Россия, вероятно, готовит провокации в украинских храмах на Пасху, предупреждают в МВД
Россия, вероятно, готовит провокации в украинских храмах на Пасху, предупреждают в МВД
Фото: ЕРА

Национальная полиция Украины перейдет на усиленный режим несения службы в районе ключевых храмов Украины на Пасху, 24 апреля. Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин во время общенационального телемарафона 19 апреля, трансляцию ведет в том числе канал "Рада".

"Безусловно, мы обсуждали этот вопрос на уровне руководства правительства и государства. Будет сделано все, чтобы, с одной стороны, обеспечить пожелания верующих, поскольку это один из ключевых христианских праздников, а с другой стороны – максимально подстраховаться насчет рисков, связанных с безопасностью. Как уже отмечалось, у нас есть предварительная информация о возможных провокациях со стороны российских спецслужб, ДРГ. Именно поэтому будет действовать комендантский час и будут введены усиленные меры безопасности, чтобы избежать ненужных провокаций", – сказал Енин в ответ на вопрос о готовности полиции обеспечить безопасность верующих 24 апреля. 

Говоря о провокациях, он уточнил, что в первую очередь речь идет о вероятных срывах богослужений в "отдельных храмах". 

"Наши взрывотехники будут проверять все храмы на предмет минирования. Кроме того, будем вводить усиленный режим службы полиции в районе ключевых храмов, особенно – в период массового прихода прихожан", – добавил Енин. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Христиане восточного обряда отмечают в этом году Пасху 24 апреля. В этот день исполнится ровно два месяца с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины предупреждал 18 апреля, что российские оккупанты, вероятно, готовят диверсии против отмечающих Пасху в пяти областях Украины: Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, Украина, церковь, комендантский час, Пасха, провокации, полиция Украины, Национальная полиция, Евгений Енин
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