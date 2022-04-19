Полиция усилит охрану ключевых храмов на Пасху – МВД

"Безусловно, мы обсуждали этот вопрос на уровне руководства правительства и государства. Будет сделано все, чтобы, с одной стороны, обеспечить пожелания верующих, поскольку это один из ключевых христианских праздников, а с другой стороны – максимально подстраховаться насчет рисков, связанных с безопасностью. Как уже отмечалось, у нас есть предварительная информация о возможных провокациях со стороны российских спецслужб, ДРГ. Именно поэтому будет действовать комендантский час и будут введены усиленные меры безопасности, чтобы избежать ненужных провокаций", – сказал Енин в ответ на вопрос о готовности полиции обеспечить безопасность верующих 24 апреля.

Говоря о провокациях, он уточнил, что в первую очередь речь идет о вероятных срывах богослужений в "отдельных храмах".

"Наши взрывотехники будут проверять все храмы на предмет минирования. Кроме того, будем вводить усиленный режим службы полиции в районе ключевых храмов, особенно – в период массового прихода прихожан", – добавил Енин.

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