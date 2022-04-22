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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Папа римский поддержал призыв Гутерриша объявить "пасхальное перемирие" в Украине

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Папа римский присоединился к призыву Гутерриша о "пасхальном перемирии"
Папа римский присоединился к призыву Гутерриша о "пасхальном перемирии"
Фото: ЕРА

Папа римский Франциск и Святой престол присоединились к призыву генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о "пасхальном перемирии" в Украине. Об этом идет речь в заявлении пресс-службы Святого престола, обнародованном 21 апреля, сообщает Vatican News.

"Осознавая, что нет ничего невозможного у Бога, они возносят молитву к Господу Богу, чтобы население, попавшее в ловушку в зоне боевых действий, было эвакуировано и чтобы как можно быстрее восстановился мир, они также просят ответственных за судьбу стран прислушаться к крику людей о мире", – сказано в релизе. 

Ватикан, как и Гутерриш призвал к четырехдневному перемирию – с 21-го по 24 апреля. 

Авторы заявления напомнили, что в проповеди 10 апреля Франциск тоже призывал к перемирию. 

"Для Бога нет ничего невозможного, даже прекратить войну, конца которой не видно, – войну, из-за которой каждый день у нас перед глазами чудовищные массовые убийства и зверские жестокости против беззащитных гражданских лиц. Помолимся об этом. Мы находимся в преддверии Пасхи и готовимся праздновать победу Господа Иисуса Христа над грехом и смертью – над грехом и смертью, а не над кем-то и против кого-то. Сегодня же продолжается война, ибо люди хотят победить именно так, по-мирски. Но таким образом можно лишь проиграть. Почему бы не позволить победить Богу?" – говорил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гутерриш 19 апреля в Нью-Йорке призвал Украину и Россию к перемирию на время пасхальных праздников. Он считает, что "перемирие поможет открыть серию гуманитарных коридоров и создать необходимые условия для безопасного выхода всех гражданских лиц, желающих покинуть районы противостояния", а также доставить "жизненно важную помощь" в такие пострадавшие города, как Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

Украина поддержала его инициативу, Россия – отклонила, назвав ее "псевдомиротворческим призывом".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ООН, папа римский, Пасха, перемирие, война России против Украины, Антониу Гутерриш
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