Папа римский поддержал призыв Гутерриша объявить "пасхальное перемирие" в Украине

"Осознавая, что нет ничего невозможного у Бога, они возносят молитву к Господу Богу, чтобы население, попавшее в ловушку в зоне боевых действий, было эвакуировано и чтобы как можно быстрее восстановился мир, они также просят ответственных за судьбу стран прислушаться к крику людей о мире", – сказано в релизе.

Ватикан, как и Гутерриш призвал к четырехдневному перемирию – с 21-го по 24 апреля.

Авторы заявления напомнили, что в проповеди 10 апреля Франциск тоже призывал к перемирию.

"Для Бога нет ничего невозможного, даже прекратить войну, конца которой не видно, – войну, из-за которой каждый день у нас перед глазами чудовищные массовые убийства и зверские жестокости против беззащитных гражданских лиц. Помолимся об этом. Мы находимся в преддверии Пасхи и готовимся праздновать победу Господа Иисуса Христа над грехом и смертью – над грехом и смертью, а не над кем-то и против кого-то. Сегодня же продолжается война, ибо люди хотят победить именно так, по-мирски. Но таким образом можно лишь проиграть. Почему бы не позволить победить Богу?" – говорил он.

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