ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Епифаний призвал на Пасху не проводить ночных богослужений в отдельных регионах и не скапливаться в храмах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Христиане восточного обряда отмечают в этом году Пасху 24 апреля
Христиане восточного обряда отмечают в этом году Пасху 24 апреля
Фото: ua.depositphotos.com

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний 20 апреля в эфире телемарафона призвал на Пасху не проводить ночные литургии в храмах южных и восточных регионов Украины, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Враг хорошо понимает духовную составляющую борьбы. Поэтому он пытается избавить нас от этой пасхальной радости. В определенных регионах – а это особенно касается юга, востока – не обязательно совершать богослужения ночью. Богослужения могут проводиться и утром в воскресенье", – сказал митрополит.

Он также отметил, что люди не должны скапливаться в храмах, в том числе и во время освящения пасок.

По словам Епифания, украинцам во время войны следует приобщаться к онлайн-трансляции богослужений.

"Призываю быть в это время бдительными", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

18 апреля Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил в Telegram о возможных провокациях российских оккупантов на Пасху в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Отмечается, что в пропагандистских российских СМИ распространили информацию о том, что якобы националисты будут обстреливать православные храмы в пасхальную ночь.

"Оккупанты снова используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи", – говорится в сообщении.

14 апреля Запорожская военная администрация совместно с представителями религиозных конфессий приняла решение отменить пасхальные ночные богослужения в церквях, сообщает Общественное.

В связи с возможными провокациями глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал в  жителей области не посещать храмы на Пасху, а смотреть богослужения онлайн и освящать паски дома, пишет "Укринформ".

Городской голова Кривого Рога Днепропетровской области предупредил в Facebook, что на Пасху в городе не будет ночных богослужений в храмах, а начнутся они в 5.00.

В Харьковской области на Пасху также введут ограничения, которые будут касаться прежде всего массовых скоплений людей. Список ограничений объявят ориентировочно 22 апреля, сообщил Общественному председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Христиане восточного обряда отмечают в этом году Пасху 24 апреля. В этот день исполнится ровно два месяца с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Национальная полиция Украины перейдет на усиленный режим несения службы в районе ключевых храмов Украины на Пасху, 24 апреля, заявил 19 апреля замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Теги: религия, война, Сумская область, СНБО, церковь, Харьковская область, Пасха, провокации, Запорожская область, Николаевская область, Одесская область, война России против Украины, ограничения, регионы, митрополит Епифаний, Дмитрий Живицкий, Олег Синегубов, ПЦУ, паски
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
Дорн отправляется в тур по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
"По сути своей это биомусор". Мозговая дала определение российской оппозиции и рассказала, где все адекватные россияне
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
Джамала, Комаров, Вакарчук и Комаровский. Российские СМИ опубликовали список украинских знаменитостей, которым запрещен въезд в РФ на 50 лет
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
"Готовились к пенсиям на Лазурном берегу, а их ждут в Гааге на скамье подсудимых". Роднянский рассказал о "негативной селекции" элит в РФ
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
  Бадоев: Я один из тех, кто делал все, чтобы стереть между Украиной и Россией культурные границы. Теперь понимаю, насколько это ужасно
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
"Их будут обливать дерьмом на каждом шагу в любой точке мира". Хименес-Браво высказался о российской элите
Жена Зеленского о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Жена Зеленского о возможном покушении на его жизнь: Россия способна на все
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
Птушкину запретили въезд в РФ до 2072 года. Путешественник отреагировал
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Люди строили, брали кредиты, мечтали, и все разрушено – жизни, судьбы". Ребрик рассказала, как с семьей покидала Киев в первый день войны
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
  "Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове
Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину
Роднянский рассказал, что могло бы предотвратить нападение РФ на Украину
Галкин российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
Галкин – российским СМИ: Вы, как слепые лошади, ходите по арене по кругу и месите одно и то же говно
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Теперь ты ребенок войны!" Горбунов обратился к своему младшему сыну
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Марченко в обращении к саудовскому принцу рассказала о своей "горячей любви" к куму Путина Медведчуку. Видео (101651)
2
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (80875)
3
"Больше не могу сочувствовать погибшим воинам". alyona alyona заявила, что уезжает из Украины (74242)
4
Замалчивающая войну РФ против Украины Повалий спела в Кремле с пропагандистом путинского режима Михайловым (51384)
5
"Я люблю Россию". Друг Ани Лорак, певец Лазарев вернулся в Instagram и рассказал о "злости и русофобии" (51207)
6
"Он украинец, но давно переехал в Москву". Павлик рассказал, что ему написал музыкант из России (47729)
7
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (36553)
8
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (24417)
 
 
 
 