Епифаний призвал на Пасху не проводить ночных богослужений в отдельных регионах и не скапливаться в храмах

Христиане восточного обряда отмечают в этом году Пасху 24 апреля Фото: ua.depositphotos.com

"Враг хорошо понимает духовную составляющую борьбы. Поэтому он пытается избавить нас от этой пасхальной радости. В определенных регионах – а это особенно касается юга, востока – не обязательно совершать богослужения ночью. Богослужения могут проводиться и утром в воскресенье", – сказал митрополит.

Он также отметил, что люди не должны скапливаться в храмах, в том числе и во время освящения пасок.

По словам Епифания, украинцам во время войны следует приобщаться к онлайн-трансляции богослужений.

"Призываю быть в это время бдительными", – подчеркнул предстоятель ПЦУ.

18 апреля Центр противодействия дезинформации при СНБО предупредил в Telegram о возможных провокациях российских оккупантов на Пасху в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Отмечается, что в пропагандистских российских СМИ распространили информацию о том, что якобы националисты будут обстреливать православные храмы в пасхальную ночь.

"Оккупанты снова используют прием "информационного алиби", предупреждая о возможных провокациях в украинских городах во время Пасхи", – говорится в сообщении.

14 апреля Запорожская военная администрация совместно с представителями религиозных конфессий приняла решение отменить пасхальные ночные богослужения в церквях, сообщает Общественное.

В связи с возможными провокациями глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий призвал в жителей области не посещать храмы на Пасху, а смотреть богослужения онлайн и освящать паски дома, пишет "Укринформ".

Городской голова Кривого Рога Днепропетровской области предупредил в Facebook, что на Пасху в городе не будет ночных богослужений в храмах, а начнутся они в 5.00.

В Харьковской области на Пасху также введут ограничения, которые будут касаться прежде всего массовых скоплений людей. Список ограничений объявят ориентировочно 22 апреля, сообщил Общественному председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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