На 26 апреля запланирована встреча Путина и Гутерриша. Генсек ООН намерен обсудить войну в Украине

"26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит с визитом Российскую Федерацию. В Москве глава ООН встретится с главой МИД Сергеем Лавровым. Его также примет президент Владимир Путин", – говорится в сообщении.

В ООН отметили, что 19 апреля "ООН направила письма в постоянные представительства Украины и Российской Федерации при Организации Объединенных Наций с просьбой о встречах генсека ООН с президентом Владимиром Путиным в Москве и президентом Владимиром Зеленским в Киеве".

"Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик тогда заявил, что учитывая "всю опасность и последствия" продолжающегося конфликта, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хотел бы обсудить с лидерами России и Украины "срочные шаги, направленные на достижение мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве", – объяснили в организации.

Информацию о планируемой 26 апреля встрече Гутерриша и Путина озвучило 22 апреля со ссылкой на пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова российское государственное агентство ТАСС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)