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На 26 апреля запланирована встреча Путина и Гутерриша. Генсек ООН намерен обсудить войну в Украине

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Гутерриш призывал к "пасхальному перемирию", РФ отвергла предложение
Гутерриш призывал к "пасхальному перемирию", РФ отвергла предложение
Фото: ЕРА

26 апреля в Москве будет находиться с визитом генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Об этом 22 апреля проинформировал сайт ООН.

"26 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит с визитом Российскую Федерацию. В Москве глава ООН встретится с главой МИД Сергеем Лавровым. Его также примет президент Владимир Путин", – говорится в сообщении.

В ООН отметили, что 19 апреля "ООН направила письма в постоянные представительства Украины и Российской Федерации при Организации Объединенных Наций с просьбой о встречах генсека ООН с президентом Владимиром Путиным в Москве и президентом Владимиром Зеленским в Киеве".

"Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик тогда заявил, что учитывая "всю опасность и последствия" продолжающегося конфликта, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хотел бы обсудить с лидерами России и Украины "срочные шаги, направленные на достижение мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве", – объяснили в организации.

Информацию о планируемой 26 апреля встрече Гутерриша и Путина озвучило 22 апреля со ссылкой на пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова российское государственное агентство ТАСС.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гутерриш 19 апреля призвал Украину и Россию к перемирию на время пасхальных праздников. Он считает, что "перемирие поможет открыть серию гуманитарных коридоров и создать необходимые условия для безопасного выхода всех гражданских лиц, желающих покинуть районы противостояния", а также доставить "жизненно важную помощь" в такие пострадавшие города, как Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

Украина поддержала его инициативу, Россия – отклонила, назвав ее "псевдомиротворческим призывом".

Теги: Россия, Владимир Путин, война, Москва, война России против Украины, президент, Антониу Гутерриш, визит
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