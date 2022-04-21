Киселев: В день начала войны меня больше всего поразило заседание Совбеза ООН: уже Путин выступил, а эти люди продолжали обсуждать вопрос признания "ЛДНР"

Киселев: На этом заседании театр абсурда был доведен до стопроцентного состояния, потому что Небензя, вот эта говорящая капуста, председательствовал там Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Люди, высокопоставленные дипломаты, главы делегаций продолжали чего-то бубнить про событие, которое уже не имело никакого значения. А я уже слышал за окном разрывы снарядов и ракет. Уже у меня над домом пролетела крылатая ракета. Я решил, что это был самолет, а потом задним числом понял, что была крылатая ракета", – вспомнил Киселев.

Он назвал спектаклем заседание Совбеза ООН о признании Россией "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами.

"На этом заседании театр абсурда был доведен до стопроцентного состояния, потому что [постпред России в ООН Василий] Небензя, вот эта говорящая капуста, председательствовал там. Это было примерно так же, как если бы на заседании Совета Безопасности в далеком 1990 году, когда рассматривалась оккупация Кувейта Ираком, [лидера Ирака] Саддама Хусейна надо было туда посадить – и было бы примерно то же самое. Больше всего меня поразило, что уже война началась, уже [президент РФ Владимир] Путин выступил, а эти люди продолжают обсуждать вопрос, который стоит на повестке дня, и зачитывать подготовленные выступления", – сказал телеведущий.

По словам Киселева, его поразило, что никто из помощников дипломатов не проинформировал их о том, что началось вторжение в Украину.

"Было непонятно: неужели рядом нет помощников, советников, людей, которые следят за происходящим в интернете? Никто не подошел, не протянул записочку главе американской делегации, главе британской делегации, главе французской делегации, главе какой-нибудь еще делегации, которые бы сказали: "Господа, произошло чрезвычайное событие. Мы сейчас должны говорить о другом", – рассказал он.

Киселев назвал эту ситуацию метафорой абсолютной импотенции и беспомощности ООН.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube