ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Я не боюсь встречи с Путиным. Я просто не имею права бояться

Зеленский: Нормальный лидер не имеет права бояться, когда речь идет о нашем государстве и нашей независимости
Зеленский: Нормальный лидер не имеет права бояться, когда речь идет о нашем государстве и нашей независимости
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве 23 апреля заявил о готовности к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляция мероприятия ведется в Facebook Офиса президента.

"Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считаю, что любые форматы встреч через посредников с Россией или передавать ту или иную информацию лидеру РФ через дружественные страны, я считаю, не даст желаемого результата. я считаю, эту войну может остановить тот, кто ее начал. Я хочу остановить войну, завершить ее. Есть дипломатический путь, есть военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже если это сложно, это может остановить потери", – сказал Зеленский в ответ на вопрос о переговорах с Путиным и опасениях относительно безопасности на таких переговорах.

Он отметил, что "с такими соседями" потери в войне могут составить тысячи, десятки тысяч или даже миллионы людей.

"Этого не хочется", – подчеркнул президент. Зеленский сказал, что не боится покушений на него, но их "боятся охрана и семья" президента.

"Я не боюсь встречи с президентом [РФ], если вы имеете в виду покушения. Бояться я просто не имею права. Бояться я просто не имею права, потому что наш народ показал, что он ничего не боится. Боится за своих детей, это правда. Люди голыми руками останавливали танки, другую российскую технику. Нормальный лидер не имеет права бояться, когда речь идет о нашем государстве и нашей независимости", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, покушение, Владимир Зеленский, война России против Украины, пресс-конференция, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
  Данилко прокомментировал слухи о своей лысине. Фото без кепки
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины
Лидер "Ногу свело!" Покровский назвал людей в России, в силах которых было не допустить войну против Украины
  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"
  "Там у хліві у стилі ню узрів наш пес свиню, у грудях почастішав стук – цицьок аж 14 штук". Боклан прочитал стих о "русском солдате"
  "Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне
  "Меня спрашивают: "Почему твоя семья не уехала, почему не помогла?" Tarabarova рассказала о жизни родителей во временно оккупированном Херсоне
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
Кенсингтонский дворец в честь дня рождения обнародовал новые фото принца Луи, сделанные на пляже в Норфолке
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
"Теперь, оказывается, я жена военного". Денисенко показала фото с мужем после полутора месяцев разлуки
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Дизайнер из Литвы презентовала крашанки в цветах украинского флага, изобразив на них известные символы украинской стойкости
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
  "Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война
  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями
  Slavia: Те, кто пел на русском языке, могут забыть в Украине о своем прежнем репертуаре, пусть работают над украинскими песнями
Полякова ответила на вопрос, будет ли петь на русском языке после войны
Полякова ответила на вопрос, будет ли петь на русском языке после войны
  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео
  "Это был мой первый визит, и я чувствовал себя очень желанным гостем". Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве до войны. Видео
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
  "Пропаганда выела ему мозг". Tarabarova рассказала, как проживающий в России родственник отреагировал на нападение РФ на Украину
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
"Миллионы украинцев теряют дома, вынуждены покидать Родину". Галкин передаст гонорар от концертов в Израиле украинским беженцам
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Путинская проститутка исчезнет вместе с царем", "Один хирург на семью". В сети обсуждают изменения во внешности Кабаевой. Фото до и после (87106)
2
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита показала, что происходило на ее шоу в РФ во время войны (33769)
3
"Скучаю". Хименес-Браво перестал скрывать лицо своей возлюбленной, с которой его разлучила война (29825)
4
"Все, кто разъехался, первое время общались". Дорофеева рассказала, как изменилось ее общение с Потапом (21021)
5
Галкин о переезде из РФ в Израиль: Я выставил антивоенный пост – и ФСБ стала запрещать мои концерты. Делали это негласно, начали запугивать (19484)
6
"Прилипала, банный лист на жопе". Ефросинина рассказала, как Киркоров выпрашивал у Зеленского роли (19413)
7
Сын Алена Делона показал, как сейчас выглядит 86-летний актер. Видео (18585)
8
"В России считают – раз мы у них поем, значит, мы их люди". Кикабидзе высказался о "врагах России" и поддержавшей Путина Канделаки (14546)
 
 
 
 