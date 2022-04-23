Зеленский: Я не боюсь встречи с Путиным. Я просто не имею права бояться

"Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считаю, что любые форматы встреч через посредников с Россией или передавать ту или иную информацию лидеру РФ через дружественные страны, я считаю, не даст желаемого результата. я считаю, эту войну может остановить тот, кто ее начал. Я хочу остановить войну, завершить ее. Есть дипломатический путь, есть военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже если это сложно, это может остановить потери", – сказал Зеленский в ответ на вопрос о переговорах с Путиным и опасениях относительно безопасности на таких переговорах.

Он отметил, что "с такими соседями" потери в войне могут составить тысячи, десятки тысяч или даже миллионы людей.

"Этого не хочется", – подчеркнул президент. Зеленский сказал, что не боится покушений на него, но их "боятся охрана и семья" президента.

"Я не боюсь встречи с президентом [РФ], если вы имеете в виду покушения. Бояться я просто не имею права. Бояться я просто не имею права, потому что наш народ показал, что он ничего не боится. Боится за своих детей, это правда. Люди голыми руками останавливали танки, другую российскую технику. Нормальный лидер не имеет права бояться, когда речь идет о нашем государстве и нашей независимости", – добавил он.

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