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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ООН потакает российским военным преступлениям в Украине, и мир не способен это остановить – Резников

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Резников: Пламя войны может перекинуться на другие страны в любой момент
Резников: Пламя войны может перекинуться на другие страны в любой момент
Фото: Резніков Олексій / Facebook

"ООН потакает российским военным преступлениям", которые совершаются в ходе масштабного вторжения в Украину. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 21 апреля в колонке для The Wall Street Journal, перевод которой он опубликовал 22 апреля в Facebook.

Министр напомнил международному сообществу о преступлениях оккупантов против мирных жителей в Мариуполе, Буче, Харькове, Краматорске, Чернигове.

"Россия совершила все то, для предупреждения чего создавались международные институты безопасности. Как может Совет Безопасности ООН, где Москва имеет место постоянного члена, выполнять свою миссию по поддержанию мира? О какой безопасности и сотрудничестве в Европе может идти речь, когда одно из государств – членов ОБСЕ напало на другое и убило тысячи мирных граждан? Эти организации не сработали", – написал он.

Министр считает, что "как Лигу Наций, их должна заменить новая и более эффективная система международных институтов, способных служить интересам всех стран, а не только крупных государств".

"Архитектура этой новой системы должна опираться на опыт Украины. В 1994 году мы отказались от третьего в мире ядерного арсенала, рассчитывая, что подписи мировых лидеров на документе что-то весят. Но в 2008 году Германия и Франция заблокировали наше вступление в НАТО, фактически поощряя агрессора", – считает Резников.

Он напомнил, что в августе 2008 года РФ "вторглась в Грузию, и мир закрыл глаза", в 2014-м "Россия атаковала Украину, и мир решил не вмешиваться".

"Сейчас российские бомбы стирают с лица земли наши города, и мир не способен это остановить. Все это можно было предотвратить, если бы Запад ввел превентивные санкции против России и предоставил Украине достаточное количество оборонных вооружений, в первую очередь системы ПВО и ПРО. Десятки тысяч украинцев остались бы в живых", – объяснил Резников.

Министр считает, что "ответ Запада на вторжение был слишком медленным" – "не через недели или месяцы", а в течение 24 часов.

"Каждый агрессор должен столкнуться с неотвратимым наказанием из-за механизма превентивных мер, так называемых отложенных санкций, которые утверждаются в мирное время и вступают в силу автоматически. Российская агрессия против Украины превратила в беженцев около 4 млн человек. Мы находимся на грани мирового продовольственного кризиса, который может дестабилизировать Африку и Ближний Восток. Пока Россию не остановят, кризис будет только углубляться, затягивая соседей и способствуя краху экономик", – считает Резников.

Он подчеркнул, что Украине "нужна помощь, и она сейчас нужна".

"Прежде всего нам нужно тяжелое вооружение для обороны и освобождения оккупированных Россией территорий. Я знаю, что его можно предоставить быстро. Все, что нужно, – это воля сделать это. Если вы дадите нам это вооружение, то покажете миру, что вы не боитесь противостоять злу. Также следует ввести тотальное мировое эмбарго на российские нефть и газ. Также нам нужны реальные санкции против российской банковской системы и торговли. Если вы все это сделаете, российские захватчики будут изгнаны из Украины через несколько месяцев. Если нет, война затянется, а государство-террорист Российская Федерация окончательно разрушит репутацию глобальных лидеров и поощрит других негодяев проверить их мощь", – заявил министр.

Он считает, что "пламя войны может перекинуться на другие страны в любой момент", потому что президент РФ Владимир Путин "не остановится на Украине".

"Победа Украины – это единственный результат, который заставит Россию пересмотреть свою агрессивную стратегию. Мы можем это сделать. Мы уже доказали нашу храбрость. Нам нужны инструменты. После выполнения этой работы мы сможем вернуться к важному делу построения новой мировой архитектуры без конструктивных изъянов прошлого. И, конечно, no fly zone (бесполетная зона. – "ГОРДОН") – один из ключевых актуальных вопросов", – объяснил Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/393198272816530

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о так называемой специальной военной операции российских войск в Украине. Он заявил, что ее цель – "демилитаризация и денацификация Украины".

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия злоупотребляет своим правом вето в Совбезе ООН, и призвал реформировать организацию"Мы имеем дело с государством, которое превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти. Государством, которое подрывает всю архитектуру глобальной безопасности. Государством, которое позволяет злу оставаться безнаказанным и распространяться по миру, уничтожая все. Уничтожая все, что может работать на мир и безопасность", – сказал он.

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