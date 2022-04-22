ООН подтверждает гибель более 2400 мирных жителей в Украине с 24 февраля, но фактические цифры значительно выше

Еще 2946 человек, по денным ООН, пострадали.
Погибло 184 ребенка, пострадало 286 детей.
"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – говорится в сообщении.
В УВКПЧ подчеркнули, что фактические цифры намного выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.
"Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – заявили в ООН.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.
Точное количество погибших в результате российской агрессии мирных жителей в Украине неизвестно. По данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 22 апреля погибло 208 детей, минимум 386 были ранены.
Власти Мариуполя Донецкой области сообщали, что в городе погибло около 22 тыс. мирных жителей.