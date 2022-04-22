ООН подтверждает гибель более 2400 мирных жителей в Украине с 24 февраля, но фактические цифры значительно выше

В Украине в результате российской агрессии погибли тысячи мирных жителей Фото: EPA

Еще 2946 человек, по денным ООН, пострадали.

Погибло 184 ребенка, пострадало 286 детей.

"Большинство зафиксированных жертв среди мирного населения произошло в результате применения оружия взрывного действия с большой площадью поражения, в том числе обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, ракетных и авиационных ударов", – говорится в сообщении.

В УВКПЧ подчеркнули, что фактические цифры намного выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

"Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры подтверждаются и не включены в приведенную выше статистику", – заявили в ООН.

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