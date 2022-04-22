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Кислица: Вторжение РФ в Украину повлияло на безопасность и экономику даже в Тринидад и Тобаго

Российские войска масштабно вторглись в Украину в феврале
Российские войска масштабно вторглись в Украину в феврале
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, который также работает послом Украины в Тринидад и Тобаго, заявил в опубликованном 22 апреля интервью LB.ua, что война в Украине может превратиться во всеобъемлющую.

Речь об этом зашла в ходе комментария на заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса, "который назвал расизмом тот факт, что на кризис в Украине мир смотрит внимательнее, чем на происходящие в Африке".

"Это правда, что мир уделяет внимание войне России против Украины больше, чем другим конфликтам, и есть понятные объяснения этого: потому что последствия войны имеют более глобальное измерение, чем последствия военного конфликта в Сирии, Йемене или Судане", – ответил Кислица.

По его словам, противостояния в Африке "все же региональные, а война в Украине может перерасти во всеобъемлющую".

"Это та война, которая способна создать глобальный продовольственный, энергетический, миграционный и другие кризисы. Я по совместительству работаю послом в Тринидаде и Тобаго, так уже даже там, в акватории Карибского моря, говорят, что война, развязанная РФ, влияет на их безопасность и экономику", – объяснил Кислица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

13 апреля Глобальная группа реагирования на кризис опубликовал на сайте ООН отчет, согласно которому начавшееся 24 февраля масштабное вторжение России в Украину приведет к продовольственному кризису, который коснется пятой части населения планеты, то есть 1,7 млрд жителей.

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.

В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.

Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.

Теги: Россия, ООН, миграция, Африка, война, экономика, ВОЗ, военные, оккупация, экспорт, кризис, вторжение, Сергей Кислица, война России против Украины, конфликт, безопасность, Тринидад и Тобаго
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