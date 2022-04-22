Кислица: Вторжение РФ в Украину повлияло на безопасность и экономику даже в Тринидад и Тобаго

Речь об этом зашла в ходе комментария на заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса, "который назвал расизмом тот факт, что на кризис в Украине мир смотрит внимательнее, чем на происходящие в Африке".
"Это правда, что мир уделяет внимание войне России против Украины больше, чем другим конфликтам, и есть понятные объяснения этого: потому что последствия войны имеют более глобальное измерение, чем последствия военного конфликта в Сирии, Йемене или Судане", – ответил Кислица.
По его словам, противостояния в Африке "все же региональные, а война в Украине может перерасти во всеобъемлющую".
"Это та война, которая способна создать глобальный продовольственный, энергетический, миграционный и другие кризисы. Я по совместительству работаю послом в Тринидаде и Тобаго, так уже даже там, в акватории Карибского моря, говорят, что война, развязанная РФ, влияет на их безопасность и экономику", – объяснил Кислица.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
13 апреля Глобальная группа реагирования на кризис опубликовал на сайте ООН отчет, согласно которому начавшееся 24 февраля масштабное вторжение России в Украину приведет к продовольственному кризису, который коснется пятой части населения планеты, то есть 1,7 млрд жителей.
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.
Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.