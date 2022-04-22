Кислица: Вторжение РФ в Украину повлияло на безопасность и экономику даже в Тринидад и Тобаго

Речь об этом зашла в ходе комментария на заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса, "который назвал расизмом тот факт, что на кризис в Украине мир смотрит внимательнее, чем на происходящие в Африке".

"Это правда, что мир уделяет внимание войне России против Украины больше, чем другим конфликтам, и есть понятные объяснения этого: потому что последствия войны имеют более глобальное измерение, чем последствия военного конфликта в Сирии, Йемене или Судане", – ответил Кислица.

По его словам, противостояния в Африке "все же региональные, а война в Украине может перерасти во всеобъемлющую".

"Это та война, которая способна создать глобальный продовольственный, энергетический, миграционный и другие кризисы. Я по совместительству работаю послом в Тринидаде и Тобаго, так уже даже там, в акватории Карибского моря, говорят, что война, развязанная РФ, влияет на их безопасность и экономику", – объяснил Кислица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)