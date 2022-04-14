Война в Украине создает угрозу голода и нищеты для пятой части населения Земли – ООН

Эксперты считают, что голод и нищета, вызванные кризисом, могут коснуться 1,7 млрд жителей Земли.
Пресс-центр ООН отметил, что на Украину и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятая часть мирового объема кукурузы и более половины подсолнечного масла.
"В совокупности их зерно является важным источником продовольствия для некоторых из самых бедных и наиболее уязвимых слоев населения, обеспечивая более одной трети пшеницы, импортируемой 45 африканскими и наименее развитыми странами", – подчеркнули в ООН.
С начала 2022 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 30%, цены на нефть выросли более чем на 60%, а на природный газ и удобрения выросли более чем вдвое.
Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что у нее недостаточно ресурсов, чтобы накормить голодающих. Агентству срочно требуется $8 млрд для поддержки операций в Йемене, Чаде и Нигере.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.
Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.