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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война в Украине создает угрозу голода и нищеты для пятой части населения Земли – ООН

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По данным The Observatory of Economic Complexity, Украина является пятым по величине экспортером пшеницы
По данным The Observatory of Economic Complexity, Украина является пятым по величине экспортером пшеницы
Фото: depositphotos.com

Вторжение РФ в Украину приведет к продовольственному кризису, который коснется пятой части населения планеты. Об этом говорится в отчете Глобальной группы реагирования на кризис, который опубликовали на сайте ООН 13 апреля.

Эксперты считают, что голод и нищета, вызванные кризисом, могут коснуться 1,7 млрд жителей Земли.

Пресс-центр ООН отметил, что на Украину и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятая часть мирового объема кукурузы и более половины подсолнечного масла.

"В совокупности их зерно является важным источником продовольствия для некоторых из самых бедных и наиболее уязвимых слоев населения, обеспечивая более одной трети пшеницы, импортируемой 45 африканскими и наименее развитыми странами", – подчеркнули в ООН.

С начала 2022 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 30%, цены на нефть выросли более чем на 60%, а на природный газ и удобрения выросли более чем вдвое.

Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что у нее недостаточно ресурсов, чтобы накормить голодающих. Агентству срочно требуется $8 млрд для поддержки операций в Йемене, Чаде и Нигере.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.

В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.

Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.

Теги: Украина, цены, продукты, экспорт, кризис, голод, война России против Украины, пшеница, кукуруза, Всемирная продовольственная программа
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