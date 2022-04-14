Война в Украине создает угрозу голода и нищеты для пятой части населения Земли – ООН

Эксперты считают, что голод и нищета, вызванные кризисом, могут коснуться 1,7 млрд жителей Земли.

Пресс-центр ООН отметил, что на Украину и РФ приходится 30% мирового производства пшеницы и ячменя, пятая часть мирового объема кукурузы и более половины подсолнечного масла.

"В совокупности их зерно является важным источником продовольствия для некоторых из самых бедных и наиболее уязвимых слоев населения, обеспечивая более одной трети пшеницы, импортируемой 45 африканскими и наименее развитыми странами", – подчеркнули в ООН.

С начала 2022 года цены на пшеницу и кукурузу выросли на 30%, цены на нефть выросли более чем на 60%, а на природный газ и удобрения выросли более чем вдвое.

Всемирная продовольственная программа ООН предупредила, что у нее недостаточно ресурсов, чтобы накормить голодающих. Агентству срочно требуется $8 млрд для поддержки операций в Йемене, Чаде и Нигере.

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