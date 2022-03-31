"Путин начал эту войну. Он создал глобальный продовольственный кризис". Оккупанты блокируют порты Украины

Шерман проинформировала, что флот РФ разбомбил минимум три гражданских корабля, перевозивших товары из Черного моря, и блокирует доступ к портам Украины, лишая страну возможности экспортировать зерно и не позволяя около 94 кораблям с продовольствием выйти в Средиземное море.
"Пока [президент РФ Владимир] Путин продолжает свою войну, пока российские войска продолжают бомбардировать украинские города и блокировать колонны с гуманитарной помощью, пока осажденные мирные жители не могут добраться до безопасного места, этот гуманитарный кризис будет только усугубляться. Путин начал эту войну. Он создал этот глобальный продовольственный кризис. И он тот, кто может это остановить", – подчеркнула Шерман.
Российские оккупанты минируют поля в Украине, уничтожают запасы топлива, взрывают технику аграриев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал 26 марта в ходе обращения к участникам Doha Forum – 2022.
"Российские войска заблокировали наши морские порты. Зачем они это делают? Нашему государству хватит продовольствия. Но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам – в исламском мире, Латинской Америке и других частях планеты", – сказал глава государства.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.
Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.
По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.
В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.
Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.
По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.