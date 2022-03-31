"Путин начал эту войну. Он создал глобальный продовольственный кризис". Оккупанты блокируют порты Украины

Шерман проинформировала, что флот РФ разбомбил минимум три гражданских корабля, перевозивших товары из Черного моря, и блокирует доступ к портам Украины, лишая страну возможности экспортировать зерно и не позволяя около 94 кораблям с продовольствием выйти в Средиземное море.

"Пока [президент РФ Владимир] Путин продолжает свою войну, пока российские войска продолжают бомбардировать украинские города и блокировать колонны с гуманитарной помощью, пока осажденные мирные жители не могут добраться до безопасного места, этот гуманитарный кризис будет только усугубляться. Путин начал эту войну. Он создал этот глобальный продовольственный кризис. И он тот, кто может это остановить", – подчеркнула Шерман.

Российские оккупанты минируют поля в Украине, уничтожают запасы топлива, взрывают технику аграриев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал 26 марта в ходе обращения к участникам Doha Forum – 2022.

"Российские войска заблокировали наши морские порты. Зачем они это делают? Нашему государству хватит продовольствия. Но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам – в исламском мире, Латинской Америке и других частях планеты", – сказал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)