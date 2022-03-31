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"Путин начал эту войну. Он создал глобальный продовольственный кризис". Оккупанты блокируют порты Украины

Шерман сказала, что флот РФ блокирует доступ к портам Украины, лишая страну возможности экспортировать зерно
Шерман сказала, что флот РФ блокирует доступ к портам Украины, лишая страну возможности экспортировать зерно
Фото: EPA

Война России в Украине привела к острой нехватке продовольствия в Украине и спровоцировала глобальный продовольственный кризиса, который ощущается во всем мире. Об этом 29 марта заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман на заседании Организации Объединенных Наций, сообщил телеканал CNN.

Шерман проинформировала, что флот РФ разбомбил минимум три гражданских корабля, перевозивших товары из Черного моря, и блокирует доступ к портам Украины, лишая страну возможности экспортировать зерно и не позволяя около 94 кораблям с продовольствием выйти в Средиземное море.

"Пока [президент РФ Владимир] Путин продолжает свою войну, пока российские войска продолжают бомбардировать украинские города и блокировать колонны с гуманитарной помощью, пока осажденные мирные жители не могут добраться до безопасного места, этот гуманитарный кризис будет только усугубляться. Путин начал эту войну. Он создал этот глобальный продовольственный кризис. И он тот, кто может это остановить", – подчеркнула Шерман.

Российские оккупанты минируют поля в Украине, уничтожают запасы топлива, взрывают технику аграриев. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал 26 марта в ходе обращения к участникам Doha Forum – 2022.

"Российские войска заблокировали наши морские порты. Зачем они это делают? Нашему государству хватит продовольствия. Но отсутствие экспорта из Украины ударит по многим народам – в исламском мире, Латинской Америке и других частях планеты", – сказал глава государства.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент США Джо Байден предупреждал 24 марта, что миру грозит нехватка продуктов питания из-за войны России против Украины.

Директор-исполнитель Всемирной продовольственной программы Дэвид Бисли заявил, что война в Украине может стать причиной роста мировых цен на пищевые продукты, что приведет к катастрофическим последствиям для беднейших слоев населения в разных странах. Он сказал, что от поставок зерновых из Украины очень зависят Йемен, Сирия, Тунис и Ливан.

По данным аналитического сайта The Observatory of Economic Complexity, Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, на ее долю приходится более 18% международного экспорта. Украина является пятым по величине экспортером пшеницы (после России, Франции, США и Канады), на ее долю приходится примерно 7% мировых продаж.

В ООН считают, что последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощутят Египет, Турция, Бангладеш и Иран, которые покупают более 60% пшеницы в России и Украине, а также Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан, которые тоже очень зависят от поставок пшеницы из этих двух стран.

Эксперты общественной организации "Украинская природоохранная группа" предполагают, что из-за военных действий в Украине не будут засеяны или окажутся временно недоступными 202 600 км² земель, что составляет около 34% всей площади суши Украины.

По данным Министерства аграрной политики, все базовые потребности Украины в аграрной продукции закрыты на несколько лет, Украина сейчас ищет возможности вывезти предназначенную для экспорта продукцию за рубеж в условиях блокирования Россией портов.

Теги: Россия, Украина, флот, продукты, экспорт, Владимир Зеленский, война России против Украины, пшеница, блокирование, море, Венди Шерман, российские оккупанты
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