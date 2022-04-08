Кислица: Небензя знает, что врет. Человек живет на Манхэттене, имеет все источники информации

"Несомненно, он знает, что врет, это же очевидно. Человек живет на Манхэттене, имеет все источники информации, в конце концов, я думаю, получает российские разведданные. Представить себе, что лицо без клинического диагноза не может проанализировать открытые и закрытые источники и сделать вывод, очень сложно", – сказал Кислица.

При этом он отметил, что не стоит недооценивать Небензю.

"Мы можем его не любить, не разделять его идеологическую позицию, но давайте признаем, что одна из причин того, что мы пожинаем плоды ужасной деструктивной работы российской дипломатии, – это, в частности, и ее эффективность. Российская дипломатия имеет огромное финансирование. Каждый день мы слышим, как страны высылают десятками дипломатов, но их посольства и представительства очень далеки от закрытия из-за нехватки персонала. Только в ООН работает восемь десятков дипломатов. Если бы выслали 30, еще полсотни осталось бы!" – резюмировал Кислица.