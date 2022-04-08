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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кислица: Небензя знает, что врет. Человек живет на Манхэттене, имеет все источники информации

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Кислица: Российская дипломатия имеет огромное финансирование
Кислица: Российская дипломатия имеет огромное финансирование
Фото: ЕРА

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Укринформу" выразил мнение, что постпред России в ООН Василий Небензя понимает, что регулярно лжет во время своих выступлений.

"Несомненно, он знает, что врет, это же очевидно. Человек живет на Манхэттене, имеет все источники информации, в конце концов, я думаю, получает российские разведданные. Представить себе, что лицо без клинического диагноза не может проанализировать открытые и закрытые источники и сделать вывод, очень сложно", – сказал Кислица.

При этом он отметил, что не стоит недооценивать Небензю.

"Мы можем его не любить, не разделять его идеологическую позицию, но давайте признаем, что одна из причин того, что мы пожинаем плоды ужасной деструктивной работы российской дипломатии, – это, в частности, и ее эффективность. Российская дипломатия имеет огромное финансирование. Каждый день мы слышим, как страны высылают десятками дипломатов, но их посольства и представительства очень далеки от закрытия из-за нехватки персонала. Только в ООН работает восемь десятков дипломатов. Если бы выслали 30, еще полсотни осталось бы!" – резюмировал Кислица.

Контекст:

Во время заседаний Совбеза ООН Небензя регулярно повторяет нарративы российской пропаганды.

В частности, 18 марта он высказал пропагандистские тезисы о разработке на территории Украины "биологического оружия".

На заседании 5 апреля Небензя повторил пропагандистское заявление, что фото- и видеосвидетельства преступлений российских оккупантов из Бучи Киевской области являются "постановкой".

Теги: Россия, Украина, ООН, Сергей Кислица, война России против Украины, Василий Небензя
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