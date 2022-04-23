Жданов объяснил, почему у Путина не удался блицкриг в Украине

"Никто не ожидал такого сопротивления, никто не ожидал единения. Они не учли нашу ментальность, того, что здесь власть и народ (особенно в критических ситуациях) становятся одним целым. Это первый момент. Ну и второй момент: я бы все-таки отдал должное нашим военачальникам", – сказал эксперт.

Он отметил, что украинское командование, похоже, было готово к такому развитию событий.

"То, что мы начали жечь колонны [противника] с первых километров вторжения на нашу территорию, когда они шли практически походным маршем и без прикрытия, – я скажу, что это сыграло, может быть, одну из главных ролей в том, что у них к подходу к Киеву уже не хватало сил и средств для того, чтобы организовать какое-то сопротивление", – объяснил Жданов.

Еще одним важным фактором успешной обороны Вооруженных сил Украины на киевском направлении он назвал оперативное уничтожение мостов.

"Река Ирпень стала огромным препятствием. Взорвали дамбу на водохранилище, и началось затопление поймы", – подчеркнул Жданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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