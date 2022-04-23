Жданов: Думаю, война как минимум еще на несколько месяцев. Но не дай бог нам подписать какое-то промежуточное соглашение

Жданов: С русскими можно подписывать только капитуляцию – или они, или мы Фото: radiosvoboda.org

"Думаю, война еще на несколько месяцев. Это как минимум", – сказал Жданов.

При этом он призвал политиков не вмешиваться в работу военных и не подписывать с Москвой мирных договоров.

"Но, опять же, вспоминаю политиков незлым, тихим словом... Не дай бог нам подписать какое-то промежуточное соглашение типа мирного договора. С русскими можно подписывать только капитуляцию – или они, или мы. Иначе это будет "Минск-3", и мы отложим эту войну еще на пару лет", – убежден эксперт.

Он считает, что если сейчас пойти России на уступки, рано или поздно, восстановив вооруженные силы, она опять придет в Украину с войной.

"Они самодостаточная страна. Надо это понимать. По ресурсам они могут закрыться железным занавесом и варить себе кашу внутри своей страны. И поверьте, первое, что они будут делать, – восстанавливать вооруженные силы. Пытаясь наклепать все комплектующие и запчасти вместо импортных, будут все равно восстанавливать вооруженные силы. И все равно они к нам придут", – убежден Жданов.

Победитель в этой войне должен определиться на поле боя, считает эксперт.

"Или разгром, или продолжение до победного конца. Но ни в коем случае нельзя идти на уступки, – сказал Жданов. – У нас есть шанс победить. В данных обстоятельствах у нас действительно есть возможность разгромить вторую армию в мире".

В этом же интервью эксперт сказал, что, по его мнению, у Украины сейчас есть исторический шанс восстановить территориальную целостность в границах 1991 года. Он считает, что вернуть Донецк, Луганск и Крым Вооруженные силы Украины смогут в ходе контрнаступления.

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