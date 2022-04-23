Жданов: Думаю, война как минимум еще на несколько месяцев. Но не дай бог нам подписать какое-то промежуточное соглашение

"Думаю, война еще на несколько месяцев. Это как минимум", – сказал Жданов.
При этом он призвал политиков не вмешиваться в работу военных и не подписывать с Москвой мирных договоров.
"Но, опять же, вспоминаю политиков незлым, тихим словом... Не дай бог нам подписать какое-то промежуточное соглашение типа мирного договора. С русскими можно подписывать только капитуляцию – или они, или мы. Иначе это будет "Минск-3", и мы отложим эту войну еще на пару лет", – убежден эксперт.
Он считает, что если сейчас пойти России на уступки, рано или поздно, восстановив вооруженные силы, она опять придет в Украину с войной.
"Они самодостаточная страна. Надо это понимать. По ресурсам они могут закрыться железным занавесом и варить себе кашу внутри своей страны. И поверьте, первое, что они будут делать, – восстанавливать вооруженные силы. Пытаясь наклепать все комплектующие и запчасти вместо импортных, будут все равно восстанавливать вооруженные силы. И все равно они к нам придут", – убежден Жданов.
Победитель в этой войне должен определиться на поле боя, считает эксперт.
"Или разгром, или продолжение до победного конца. Но ни в коем случае нельзя идти на уступки, – сказал Жданов. – У нас есть шанс победить. В данных обстоятельствах у нас действительно есть возможность разгромить вторую армию в мире".
В этом же интервью эксперт сказал, что, по его мнению, у Украины сейчас есть исторический шанс восстановить территориальную целостность в границах 1991 года. Он считает, что вернуть Донецк, Луганск и Крым Вооруженные силы Украины смогут в ходе контрнаступления.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которым удалось захватить часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
В конце февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". После этого вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но война продолжается 59-й день. За эти время ВСУ удалось вытеснить российские войска с северных областей Украины, но они продолжают удерживать часть Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.