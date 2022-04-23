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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Жданов: У нас сейчас хороший исторический шанс вернуться в границы 1991 года. Донецк, Луганск и Крым будут возвращены в ходе контрнаступления

 
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Жданов: Главное чтобы политики не мешали военным выполнять свою работу
Жданов: Главное – чтобы политики не мешали военным выполнять свою работу
Скриншот: uatv.ua

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что у Украины есть высокие шансы одержать победу в войне с Россией и восстановить свою территориальную целостность. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Жданов сказал, что состояние российской армии оказалось хуже украинской. Он отметил, что часть российских соединений, например, десантные войска, действительно являются боеспособными.

"То есть были части в постоянной боевой готовности, которые действительно, как в эстраде, были фронтменами. Они были лицом российской армии, их всегда бросали в самые горячие места. Плюс их подпитка шла наемниками в виде частных военных компаний. А остальная армия оказалась в состоянии разброда и шатания", – сказал эксперт. 

Он считает, что с невысокой боеспособностью воинских частей и после понесенных на первом этапе войны потерь российская армия не способна проводить эффективные действия на территории Украины. 

Гордон спросил, что сегодня, находясь в таком состоянии, она реально может "откусить у Украины".

"Сейчас я думаю, что ничего не может. У нас, кстати, есть хороший исторический шанс вернуться в границы 1991 года с учетом всей западной помощи, которая идет, с учетом готовности Вооруженных сил... Самое главное  чтобы политики не мешали военным выполнять свою работу", – отметил Жданов. 

Он уточнил, что Украина получает хорошую военную помощь от западных стран: оружие, которое ей предоставляют, более технологичное и современное, чем то, которое стоит на вооружении российской армии. 

По мнению эксперта, Украина сможет вернуть не только захваченные Россией после нападения в феврале территории, но и те районы, которые оккупанты контролировали с 2014 года. 

"Донецк, Луганск и Крым, думаю, будут возвращены в ходе контрнаступательной операции. Если мы начнем эту операцию и будем иметь успех, то было бы абсурдом остановиться на подступах к Донецку и Луганску и не дойти до государственных границ", – сказал Жданов. 

С Крымом, отметил эксперт, ситуация несколько тяжелее. Командование ВСУ должно будет оценить все риски перед подобной операцией.

"Решение надо отдать на откуп Генеральному штабу. Вот почему я говорю, что политики не должны вмешиваться. Пока идет военная кампания, не надо мешать военным выполнять их работу. Генштаб должен будет оценить цену потерь. Если на момент, когда мы выходим на админграницу Крыма, он практически пустой, все войска здесь, мы их громим и вытесняем не в Крым (потому что там узкие перешейки), а в сторону Ростовской области, через Новоазовск, тогда, может быть, будет целесообразно войти в Крым и закрепиться там хотя бы на его равнинной части. А может быть, и идти до конца, до Крымского моста. Но если, допустим, группировка российских войск, отступая, будем накапливаться в Крыму, то тогда процент потерь будет намного выше, чем цена взятия Крыма. Тогда, я согласен, надо включать политические механизмы, дипломатию", – объяснил Жданов.

В любом случае, отметил он, поражение Кремля в Украине вызовет внутриполитический кризис в РФ, "и вряд ли [президент РФ Владимир] Путин и его окружение удержатся у власти".

"Именно на это, с моей точки зрения, делают упор США: на смену политической элиты РФ. А новая политическая элита ради разговора с Западом с чистого листа может пойти на любые компромиссы", – убежден эксперт. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которым удалось захватить часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

В конце февраля 2022 года Путин объявил о полномасштабном вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". После этого вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Изначально, по данным Службы безопасности Украины, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но война продолжается 59-й день. За эти время ВСУ удалось вытеснить российские войска с северных областей Украины, но они продолжают удерживать часть Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Донецк, Крым, Украина, Луганск, десантники, армия РФ, российская агрессия, война России против Украины, Олег Жданов
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