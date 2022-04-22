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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Социолог Паниотто: Большинство украинцев верят в победу Украины. На их мнение влияет и "монолитная" позиция СМИ

Паниотто: Если человек не верит в победу, это тоже не так уж страшно
Паниотто: Если человек не верит в победу, это тоже не так уж страшно
Фото: Владимир Паниотто / Facebook

Большинство украинцев верят в победу Украины в войне против России. Об этом в интервью "ВВС "Україна", опубликованном 21 апреля, заявил директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.

"Мне кажется, что большинство действительно верит в это. Потому что всегда есть возможность уклониться от ответа на этот вопрос. Это не такой уж чувствительный вопрос. Если человек не верит в победу, это тоже не так уж страшно. Конечно, погрешность здесь больше, чем в других опросах. Нельзя сказать, что здесь она 3%. Но подавляющее большинство действительно верит", – подчеркнул социолог.

По его словам, на мнение граждан влияет ряд факторов.

"Плюс это также связано с тем, что об этом говорят СМИ, а оппозиционные каналы не работают. У нас до сих пор телевизор является основным источником информации. Люди, которые смотрят интернет, в наших фокус-группах говорили, что они все равно больше доверяют телевизору, потому что там есть хоть какой контроль, а в интернете можно "что угодно написать". Поэтому мне кажется, что граждане действительно уверены в победе. Насколько это их собственный опыт или опыт их знакомых, или влияние СМИ – это сказать трудно. Но более "монолитная" позиция средств массовой информации на это точно оказывает влияние", – отметил Паниотто.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно опубликованным 5 апреля результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", в победу Украины в войне против России верят 95% украинцев.

Теги: Россия, Украина, рейтинг, соцопрос, украинцы, война России против Украины, Владимир Паниотто
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