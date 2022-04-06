В победу Украины в войне против России верят 95% украинцев – опрос

В Украине растет количество граждан, которые верят в победу в войне против РФ Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Во время опроса, который проводился двумя неделями ранее, уверенность в победе Украины выразили 93% опрошенных.

Как отмечают социологи, за это время уменьшилось количество граждан, которые думают, что победить российских оккупантов удастся в течение нескольких недель – с 47% до 35%. В то же время стало больше тех, кто считает, что для достижения победы понадобится полгода либо больше года – с 12% до 20%.

Сомневаются либо не верят в победу Украины 4% опрошенных.

Опрос проводился 30–31 марта среди граждан от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опрошено 1500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,5%.

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