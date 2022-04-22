С начала войны оккупанты убили в Харьковской области от 500 до 700 гражданских – Синегубов

"У нас около 30 детей и гражданских от 565 до 725. Эти данные уточняются, потому что у нас есть разные источники. Основной источник – данные Национальной полиции, фиксирующие это все. Также есть данные подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. И есть данные от экстренной медицинской помощи о тех людях, которые погибли в больницах или по дороге", – рассказал он.

Вместе с тем много людей продолжают оставаться под завалами.

"Мы понимаем, что там не один десяток наших людей. Если брать Северную Салтовку, там разрушены многоэтажки, где мы вынуждены были только ликвидировать пожары, чтобы они не перекинулись в другие дома. А завалы, к сожалению, у нас пока нет возможности разобрать", – добавил Синегубов.

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