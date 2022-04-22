Сожженая заживо семья и расстрел фельдшера. Синегубов рассказах о зверствах россиян в Харковской области

"Когда мы освобождали населенный пункт Гусаровка по направлению Балаклеи, тоже сейчас находящейся под оккупацией, мы там увидели, что семью сожгли заживо. Видели, что фельдшер был застрелен выстрелом в голову, и на нем были следы от пыток. Также фиксируем другие зверства, к сожалению", – отметил он.

Синегубов подчеркнул, что в Харковской области случаи зверств российской армии не такие массовые, как в Буче, однако еще точно неизвестно, что сейчас происходит в городе Изюм, который сейчас находится в оккупации.

"Когда мы освобождали населенный пункт Ольховка, так же там были зафиксированы факты, по которым сейчас работают правоохранительные органы – и по изнасилованиям, и по поводу бесчеловечного отношения к местным жителям, о чем они сами рассказывали. Люди со слезами на глазах встречали наших военных, когда они зачищали этот населенный пункт от оккупантов. Мы все эти факты фиксируем, а дальше уже дело за правоохранительными органами", – рассказал глава ОГА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)