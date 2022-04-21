В Изюмском районе горячо, идут постоянные бои – Харьковская ОВА

"Огонь артиллерии попадал в районах Салтовки, ХТЗ, Алексеевки. По области – в Дергачах, на Золочевском направлении, в Чугуевском районе", – говорится в сообщении.

По данным Синегубова, в результате обстрелов пострадали пять гражданских лиц, из них трое в Харькове, двое – в Чугуевском районе.

Глава ОВА сообщил, что Вооруженные силы Украины дают отпор российским захватчикам, в частности и в Изюмском районе, где сейчас идут ожесточенные бои.

"Наши Вооруженные силы работают, защищают Харьков и область, удерживают позиции. В Изюмском районе горячо, идут постоянные бои. Враги испытывают наши оборонные позиции, но ВСУ удерживают их, нанося оккупантам значительные потери", – отметил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)