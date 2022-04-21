В Харьковской области был подпольный склад украденных боеприпасов и комплектующих к бронетехнике на $200 млн, владельцы намеревались сотрудничать с РФ – СБУ

Точное местоположение склада не указано, но говорится, что детали, которые там хранились, предназначались для ремонта российской техники, подбитой в ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину, и что таким образом Россия планировала использовать Харьков как "перевалочную базу" для дальнейшего наступления на Украину.

"Однако благодаря героическому сопротивлению украинских защитников Харьков оказался не по зубам оккупантам. А усилиями СБУ вся изъятая партия вооружения пойдет на нужды Вооруженных сил Украины и будет использована для защиты нашего государства", – говорится в релизе.

Согласно сообщению, на складе, в частности, были:

50 полнокомплектных двигателей к танкам;

26 ракет класса "воздух – воздух", которые входят в штатное вооружение военных самолетов и вертолетов и предназначены для поражения воздушных целей;

комплектующие и детали, которые были загружены в 10 железнодорожных вагонов для быстрого перемещения.

В спецслужбе подчеркнули, что изъятое оборудование и боеприпасы уже переданы ВСУ.

"СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было украдено ранее из военных арсеналов. А накануне полномасштабного вторжения владельцы склада собирались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага. СБУ установила причастных к преступлению и принимает неотложные меры по их задержанию", – отмечается в релизе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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