В Харьковской области из 56 общин 22 под временной оккупацией – глава ОГА

"22 территориальные общины области из 56 мы пока не контролируем. Они находятся под временной оккупацией. Действительно, нельзя сказать, что в некоторых населенных пунктах установлен оккупационный режим. Они используются как транзитные зоны. Просто проехали, и все. Их присутствия там нет, и стратегически это им не нужно", – отметил он.

По словам Синегубова, оккупанты держат свои рубежи в Волчанске, Купянске – там серая зона, где блокпосты пересекаются с украинскими военными.

"Мы общаемся с этими населенными пунктами. У нас есть информация от разведки, от территориальных общин, которые находятся под их влиянием. Опять же, давайте, пройдемся по карте. Не контролируем северное направление – это Липцы, Циркуны. Далее следует волчанское направление – полностью Волчанский район. Печенеги – там 50 на 50, их присутствия нет, но блокпосты стоят и их техника проезжает. Купянск-Узловой – это сейчас основной логистический центр, куда доезжает российская вражеская техника и дальше идет по изюмскому направлению. Далее Изюмский район и ниже – Боровая, где сейчас крайняя точка", – рассказал он.

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