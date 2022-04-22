Синегубов: Как только оккупанты почувствуют слабость в обороне Харькова, они могут попытаться взять город штурмом

Синегубов отметил, что попыток прорваться в Харьков у российских военных сейчас нет Фото: Олег Синєгубов / Facebook

"Мы не в розовых очках и понимаем, что если только ослабим оборону города Харькова, враг может этим воспользоваться. Потому мы держим оборону полностью. Не снимаем ее по сумскому направлению, по дергачевскому направлению, то есть это северо-западное, северо-восточное, восточное направления. Наша оборона держит свои позиции. Враг постоянно проверяет нашу оборону огнем", – отметил он.

Синегубов добавил, что попыток прорваться у российских военных сейчас нет. По его словам, у россиян есть задача удержать населенный пункт Липцы в 20 км от Харькова.

Задача украинских войск – освобождать эти территории, потому что из Липецкого района они наносят удары по Харькову. Как отмечает Синегубов, "Грады", артиллерия, реактивные системы залпового огня работают именно из этого населенного пункта, потому что километраж позволяет им обстреливать любую точку Харькова.

"Ну, и конечно, мы хорошо осознаем, что, как только они почувствуют какую-то слабость по отношению к обороне Харькова, они могут попытаться брать город штурмом. Поэтому нам очень важно держать все кольца, все оборонные позиции в должном состоянии", – подчеркнул он.

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