ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Синегубов: Как только оккупанты почувствуют слабость в обороне Харькова, они могут попытаться взять город штурмом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Синегубов отметил, что попыток прорваться в Харьков у российских военных сейчас нет
Синегубов отметил, что попыток прорваться в Харьков у российских военных сейчас нет
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Украинские военные не ослабляют оборону Харькова, так как не исключают, что оккупанты попытаются штурмовать город. Об этом в интервью "Украинской правде" 21 апреля сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

"Мы не в розовых очках и понимаем, что если только ослабим оборону города Харькова, враг может этим воспользоваться. Потому мы держим оборону полностью. Не снимаем ее по сумскому направлению, по дергачевскому направлению, то есть это северо-западное, северо-восточное, восточное направления. Наша оборона держит свои позиции. Враг постоянно проверяет нашу оборону огнем", – отметил он.

Синегубов добавил, что попыток прорваться у российских военных сейчас нет. По его словам, у россиян есть задача удержать населенный пункт Липцы в 20 км от Харькова.

Задача украинских войск – освобождать эти территории, потому что из Липецкого района они наносят удары по Харькову. Как отмечает Синегубов, "Грады", артиллерия, реактивные системы залпового огня работают именно из этого населенного пункта, потому что километраж позволяет им обстреливать любую точку Харькова.

"Ну, и конечно, мы хорошо осознаем, что, как только они почувствуют какую-то слабость по отношению к обороне Харькова, они могут попытаться брать город штурмом. Поэтому нам очень важно держать все кольца, все оборонные позиции в должном состоянии", – подчеркнул он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков и область оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.

По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 19 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 560 мирных жителей, в том числе 26 детей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Харьков, война, штурм, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Восковая кукла в свете софитов". Садальский рассказал, как впервые увидел Ленина и выпивал возле его тела
"Восковая кукла в свете софитов". Садальский рассказал, как впервые увидел Ленина и выпивал возле его тела
"Полк "Азов" дал шанс Украине и миру выстоять". Никитюк призвала спасти защитников Мариуполя и гражданское население
"Полк "Азов" дал шанс Украине и миру выстоять". Никитюк призвала спасти защитников Мариуполя и гражданское население
"Люби и будь любимой". Dantes впервые после расставания публично обратился к Дорофеевой
"Люби и будь любимой". Dantes впервые после расставания публично обратился к Дорофеевой
  "Он нарвется". Полякова, назвавшая Киркорова подельником убийцы, прокомментировала молчание певца после ее обращения
  "Он нарвется". Полякова, назвавшая Киркорова подельником убийцы, прокомментировала молчание певца после ее обращения
  "Даже не представляю, что я делаю в этом списке". Бедняков высказался о многолетнем запрете на въезд в РФ
  "Даже не представляю, что я делаю в этом списке". Бедняков высказался о многолетнем запрете на въезд в РФ
  Звезды украинского шоу-бизнеса вместе с детьми из ТО "Парадиз" записали трек и открыли сбор средств в поддержку украинцев. Видео
  Звезды украинского шоу-бизнеса вместе с детьми из ТО "Парадиз" записали трек и открыли сбор средств в поддержку украинцев. Видео
  "Важно вернуть детям веру, такую, как была у меня, что я погибнуть не могу". Бадоев рассказал, над какими проектами будет работать после победы
  "Важно вернуть детям веру, такую, как была у меня, что я погибнуть не могу". Бадоев рассказал, над какими проектами будет работать после победы
  Дорофеева прокомментировала расставание с Dantes и высказалась о новых отношениях
  Дорофеева прокомментировала расставание с Dantes и высказалась о новых отношениях
"Я хочу, чтобы ты знал". Астафьева, Никитюк, Каменских, Полякова и другие знаменитости записали видео для украинских защитников. Видео
"Я хочу, чтобы ты знал". Астафьева, Никитюк, Каменских, Полякова и другие знаменитости записали видео для украинских защитников. Видео
Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото
Не больше трех в одни руки. Производитель Барби в день рождения Елизаветы II презентовал лимитированную серию кукол в ее честь. Фото
"Вернулся, слава богу". Мендель показала селфи с женихом, который служил на передовой
"Вернулся, слава богу". Мендель показала селфи с женихом, который служил на передовой
"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения
"Нам так повезло". Бекхэм обратился к 96-летней Елизавете II по случаю ее дня рождения
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Неуважаемые, вы недостойны быть гражданами Украины". Осадчая обратилась к Повалий, Лорак, Седоковой и другим звездам, замалчивающим войну
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пожалуйста, помогите!" Могилевская обратилась к лидерам европейских стран от имени полка "Азов", защищающего Мариуполь
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
В Лос-Анджелесе появился мурал в поддержку Украины с изображением избитого Смитом Путина
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Скабеева понимает, что это пророчество". Коля Серга показал ролик о будущем России, который "зацепил" кремлевскую пропагандистку (202236)
2
"Лучше бы он тявкал, как пайеточный петух Басков, чем вот так высрался". Ефросинина высказалась о Киркорове (70279)
3
"Киевляне, как вы там? Движ есть или только концерты в поддержку Украины?" Сын Повалий заявил, что ищет работу, находясь за границей (44208)
4
"Любительница "русского мира", "Стыдоба". Тодоренко пожаловалась на негатив в соцсетях и проблемы с мужем (39334)
5
Жена Зеленского ответила, каково ее влияние на президента во время принятия решений (27860)
6
"Не ждите, когда война закончится, живите уже сегодня". Звезда "Сватов" Кошмал призвала к физической активности (25627)
7
"Это ее иголка в яйце". Ефросинина назвала уязвимое место Собчак, которое привело к краху ее личности (20240)
8
"Пусть мертвые дети из Мариуполя приходят к вам во снах!", "Позорище и стыд". Лолита возмутила сеть новым постом (18354)
 
 
 
 