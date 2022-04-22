В Волчанске оккупанты пытались похищать местных чиновников и предлагали засевать поля под флагом РФ – Синегубов

"По нашим данным, местные власти [города Волчанск] на нашей стороне, но некоторые люди сотрудничают с врагом. Были попытки из Волчанского района похищать местных председателей территориальных общин. Мы их освобождали", – рассказал он.

По словам Синегубова, хотя этот населенный пункт ближе расположен к границе с Российской Федерацией, местные жители не лояльны к оккупантам.

"Ребята на месте держатся, патриотически настроены и ждут наших военных для освобождения своих территорий. Нам известны местные коллаборанты, даже предлагающие нашим аграриям в Волчанском районе засеваться под их флагами. Они даже называют, сколько это будет стоить, сколько будет стоить собрать урожай. Эти люди, к сожалению, также работали и в государственных органах власти, не буду называть, в каких, но есть такие примеры", – добавил глава ОГА.

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