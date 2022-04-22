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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Волчанске оккупанты пытались похищать местных чиновников и предлагали засевать поля под флагом РФ – Синегубов

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По словам Синегубова, жители Волчанска не лояльны к оккупантам
По словам Синегубова, жители Волчанска не лояльны к оккупантам
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В оккупированном россиянами Волчанском районе Харьковской области были попытки похищать местных председателей территориальных общин. Об этом в интервью "Украинской правде" 21 апреля сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

"По нашим данным, местные власти [города Волчанск] на нашей стороне, но некоторые люди сотрудничают с врагом. Были попытки из Волчанского района похищать местных председателей территориальных общин. Мы их освобождали", – рассказал он.

По словам Синегубова, хотя этот населенный пункт ближе расположен к границе с Российской Федерацией, местные жители не лояльны к оккупантам.

"Ребята на месте держатся, патриотически настроены и ждут наших военных для освобождения своих территорий. Нам известны местные коллаборанты, даже предлагающие нашим аграриям в Волчанском районе засеваться под их флагами. Они даже называют, сколько это будет стоить, сколько будет стоить собрать урожай. Эти люди, к сожалению, также работали и в государственных органах власти, не буду называть, в каких, но есть такие примеры", – добавил глава ОГА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков и область оккупанты обстреливают с первых дней масштабного вторжения, которое началось 24 февраля.

По информации начальника следственного управления Нацполиции региона Сергея Болвинова на 18.00 19 апреля, в Харьковской области оккупанты убили 560 мирных жителей, в том числе 26 детей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, Харьковская область, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов
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