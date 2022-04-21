"Шокирован зверствами путинской войны". Премьеры Испании и Дании посетили Бородянку. Фоторепортаж
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Премьер-министры Испании и Дании Педро Санчес и Метте Фредериксен в ходе визита в Украину 21 апреля посетили освобожденную от российских оккупантов Бородянку Киевской области. "Шокирован увиденными ужасами и зверствами войны [президента РФ Владимира] Путина на улицах Бородянки. Мы не оставим Украину один на один", – написал
Санчес в Twitter. Во время визита политиков сопровождала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Фотографии опубликовало агентство EPA
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