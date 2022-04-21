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"Шокирован зверствами путинской войны". Премьеры Испании и Дании посетили Бородянку. Фоторепортаж

Сегодня 19.14
Премьер-министры Испании и Дании Педро Санчес и Метте Фредериксен в ходе визита в Украину 21 апреля посетили освобожденную от российских оккупантов Бородянку Киевской области. "Шокирован увиденными ужасами и зверствами войны [президента РФ Владимира] Путина на улицах Бородянки. Мы не оставим Украину один на один", – написал Санчес в Twitter. Во время визита политиков сопровождала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Фотографии опубликовало агентство EPA.
Теги: Украина, война России против Украины, визит, Педро Санчес, Метте Фредериксен, Ольга Стефанишина, Бородянка
 

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