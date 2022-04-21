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Премьеры Испании и Дании приехали в Киев на встречу с Зеленским

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Санчес (слева) и Фредериксен (справа) прибыли в Киев 21 апреля
Санчес (слева) и Фредериксен (справа) прибыли в Киев 21 апреля
Фото: EPA

Премьер-министры Испании и Дании, Педро Санчес и Метте Фредериксен прибыли в Украину 21 апреля. Видео из Киева опубликовал в Twitter Санчес.

"Только что приехал в Киев. Украина имеет поддержку, солидарность и преданность Испании", – подписал пост с видео глава испанского правительства.

Как сообщается в Twitter премьера Дании, Санчес и Фредериксен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудят агрессивную войну России и усилия по привлечению ее к ответственности, а также дальнейшую поддержку Украины.

"Я восхищаюсь президентом Зеленским и украинским народом за их мужество и то, как они продолжают защищать свою страну в неспровоцированной и незаконной войне [президента РФ Владимира] Путина. С нетерпением жду встречи с Зеленским, где будет мой посыл о том, что Дания продолжит помогать Украине. Запад стоит вместе, чтобы поддержать украинский народ", – отметила Фредериксен, ее цитирует сайт правительства Дании.

Фредериксен посетила пострадавшую после российской оккупации Бородянку Киевской области, сообщил портал Politiken.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала вторжения России Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении (Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша), после – 25 марта – спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии (Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Ратас).

1 апреля Киев посетила президент Европарламента Роберта Метсола, 8 апреля в столицу прибыли премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

9 апреля посетил Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, при этом его визит не анонсировался. В тот же день в Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

13 апреля Украину посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис.

20 апреля в Киев приехал председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Теги: Россия, Киев, Украина, Испания, Дания, правительство, агрессия, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, визит, премьер-министр, Педро Санчес, Метте Фредериксен, встреча, Бородянка
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