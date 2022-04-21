Премьеры Испании и Дании приехали в Киев на встречу с Зеленским

"Только что приехал в Киев. Украина имеет поддержку, солидарность и преданность Испании", – подписал пост с видео глава испанского правительства.
Как сообщается в Twitter премьера Дании, Санчес и Фредериксен на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудят агрессивную войну России и усилия по привлечению ее к ответственности, а также дальнейшую поддержку Украины.
PM Frederiksen and @sanchezcastejon arrived in Kyiv to meet with President @ZelenskyyUa to deliver concrete support to #Ukraine.— Statsministeriet (@Statsmin) April 21, 2022
Will discuss #Russia’s war of aggression & accountability efforts, as well as further support to * #StandWithUkraine #dkpol https://t.co/DhpYrLiERW
"Я восхищаюсь президентом Зеленским и украинским народом за их мужество и то, как они продолжают защищать свою страну в неспровоцированной и незаконной войне [президента РФ Владимира] Путина. С нетерпением жду встречи с Зеленским, где будет мой посыл о том, что Дания продолжит помогать Украине. Запад стоит вместе, чтобы поддержать украинский народ", – отметила Фредериксен, ее цитирует сайт правительства Дании.
Фредериксен посетила пострадавшую после российской оккупации Бородянку Киевской области, сообщил портал Politiken.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала вторжения России Зеленский 16 марта приглашал "всех друзей Украины" посетить столицу, хотя это и небезопасно. До этого заявления президента Киев 15 марта посетили премьер-министры Польши, Чехии и Словении (Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша), после – 25 марта – спикеры парламентов Литвы, Латвии и Эстонии (Виктория Чмилите-Нильсен, Инара Мурниеце и Юри Ратас).
1 апреля Киев посетила президент Европарламента Роберта Метсола, 8 апреля в столицу прибыли премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
9 апреля посетил Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, при этом его визит не анонсировался. В тот же день в Киеве побывал канцлер Австрии Карл Нехаммер.
13 апреля Украину посетили президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии Анджей Дуда, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс и Алар Карис.
20 апреля в Киев приехал председатель Европейского совета Шарль Мишель.